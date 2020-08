Kim Astrup går formentlig glip af Skælskørs sæsonpremiere mod Solrød Strand, men til gengæld skulle Selena Piek og klubbens øvrige hollændere være klar. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skælskør er svækket til starten

Sport Sjællandske - 25. august 2020 Af Claus Rasmussen

I sidste uge deltog en lang række landsholdsspillere i en serie testkampe på det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby, men Kim Astrup var ikke en af dem.

Doublespilleren døjer med en skade i foden og går formentlig glip af Team Skælskørs sæsonpremiere i Badmintonligaen tirsdag aften.

Her får vestsjællænderne besøg af Solrød Strand, og selv om holdopstillingerne først bliver offentliggjort få timer før kampstart, erkender Skælskørs sportschef Steen Schleicher Pedersen, at det ikke ser så godt ud.

- Jeg tror ikke, chancen for at Kim spiller er særlig stor - og det ved de jo også godt i Solrød. Han har ikke trænet så meget, og vi skal jo passe på ham, for han er en vigtig brik på Thomas Cup-holdet, siger sportschefen.

Herrelandsholdet spiller VM på hjemmebane i Aarhus i begyndelsen af oktober, men det betyder ikke, at Kim Astrup er »fredet« i Skælskørs anden kamp i denne uge - på udebane mod Odense torsdag aften.

- Hvis han kan spille, så skal han. Men lige nu kan han ikke, siger Steen Schleicher Pedersen.

I sidste sæson nød Solrød Strand også godt af, at Skælskør ikke kunne stille i stærkeste opstilling i premieren.

Dengang vandt Solrød 8-1 over et massivt afbudsramt TSS-mandskab med kun to »rigtige« ligaspillere på holdet.

Så galt står det dog ikke til denne gang, selv om russiske Evgeniya Kosetskaya må stå over på grund af corona-restriktioner.

- Vi kommer til at stille med et fint hold, der har chancen for at vinde, siger Steen Schleicher Pedersen, der blandt andet sætter sin lid til Mads Pieler Kolding og Frederik Søgaard.

De to doublespillere er for nylig begyndt et makkerskab i deres individuelle karrierer, og det ser Steen Schleicher Pedersen som en stor fordel på klubplan.

- Så kan vi stille med en double, der både træner og spiller turneringer sammen. Det er værdifuldt. Og det giver os nogle muligheder, for de kan også begge to spille med Kim, hvis det skal være, siger han.

Mod Solrød Strand satser den tidligere landstræner desuden på klubbens hollændere Mark Caljouw, Selena Piek, Imke van der Aar og Alyssa Tirtosentono.

Derudover er der lagt op til debut til damesinglen Irina Amalie Andersen, der er kommet til fra Lillerød, og den svenske herresingle Felix Burestedt, der er hentet hos netop Solrød Strand.

I stedet har tirsdagens gæster fået tilgang af Emil Holst fra Skovshoved og irske Nhat Nguyen.

Solrød Strand råder desuden over Mia Blichfeldt, der er den bedste dansker på verdensranglisten i damesingle, og bronzevinderne fra sidste sæson har også den tldligere Næstved-spiller Frederikke Lund og den tidligere Slagelse-spiller Emil Hybel i truppen.

Og de kan se frem til en spændende sæson.

- Vendsyssel ser gode ud, Højbjerg har et fint hold. Skovshoved bliver også gode, hvis Rasmus Gemke er frisk. Greve og Værløse bliver spændende at se, og Gentofte er et hold, som man virkelig skal passe på, siger Steen Schleicher Pedersen, der forudser at skader kan blive afgørende.

- Der er et kompakt program fra december og videre frem, og der kan skader og overbelastninger komme til at spille ind. Ingen hold kan klare skader hos deres bedste spillere. Det er det, der kommer til at handle om, så på den måde er det fint, at der er så mange aflyste turneringer lige nu, så spillerne ikke skal ud og rejse - og gerne vil spille, hvis de kan komme til det. siger han.