Skadet Laudrup ødelagde håbet om DM-medalje

I den første kamp lørdag formiddag vandt de sikkert med 6-1, 6-1 over den spanske duo Jorge Belmonte og Fernando Calero på Peter Holm-Hansens hjemmebane hos My Padel Club i Slagelse.

- Når man er tidligere professionel fodboldspiler, har gennemført tre ironman og spillet padel nærmest uafbrudt i to år, og så kun holder til halvandet minut ved DM, så er det sløj timing, siger han med et grin.

- Det var fifty-fifty kampe, og det kunne have været rigtig sjovt at spille dem, siger slagelseaneren.

Efterhånden er det fem år siden Peter Holm-Hansen kastede sig over padel, og de seneste to et halvt år har han givet den fuld gas og træner nu næsten dagligt.

- Og det synes jeg er næsten lige så sjovt som at spille selv. Jeg har også hjulpet Dansk Padel Forbund med at træne nogle af de bedste ungdomsspillere, og det er dejligt at se, at der er nogen på vej, siger Peter Holm-Hansen.