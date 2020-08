Mathias Drost har været guld værd for Vordingborg i sæsonens to første kampe. Her er han i aktion i premieren mod B1908, og ugen efter scorede han begge mål i 2-1-sejren over GVI. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skaderne hober sig op

Sport Sjællandske - 28. august 2020 kl. 05:33 Af John Ringstrøm

Vordingborg har fået en rigtig god start på comeback-sæsonen i danmarksserien med uafgjort hjemme mod B1908 i premieren og en udesejr over GVI.

Den gode start skal følges op i fredagens hjemmekamp mod FC Roskildes andethold, RB1906, men det kan blive svært nok, for vordingborgenserne er blevet hårdt ramt på skadesfronten.

- Vi skal til at trylle. Der er mange bærende kræfter ude, men det er der heller ikke noget at sige til, for de har spillet fuld tid, siger cheftræner Jan Faber.

Han har hovedbrud over, hvad han skal gøre uden spillere som Michael Olsen, der længe har været ude med dårlig ryg, Jannik Skov Hansen, der døjer med en lårskade nøjagtigt som Anders Nielsen, der måtte gå ud fra onsdagens træning med efterveer af et kæmpe trælår, Nicolai Andreasen, der fik en fiberskade mandag og ikke mindst den dobbelte målscorer og matchvinder fra kampen mod GVI, Mathias Drost, der har pådraget sig et brud på den ene hånd.

- Det er helt vanvittigt. Med »Nico« (Nicolai Andreasen, red.), Drost og Olsen ude, er det 34 mål fra sidste halvsæson, der mangler. Det er mega-ærgerligt. Klubben har bedt om startopstillingen til trykning af fredagens kampprogram, men jeg kender den helt ærligt ikke endnu, siger en frustreret Vordingborg-træner.

De mange skader afslører pludselig en Vordingborg-trup, der ikke er så bred, som mange havde troet. Der er dog et lille håb om, at Anders Nielsen og Jannik Skov bliver spilleklar.

- Vi er smalle. Nu kan folk se det. Vi har råbt op om det, men vi har faktisk ikke fået forstærkninger op til denne sæson. Det er de unge, der skal i ilden nu, og de er ikke helt klart til det her niveau. Jeg fortryder ikke, at jeg har brugt de bærende så meget, for vi har fået fire point, men nu er det de arbejdsvilkår, jeg arbejder under, konstaterer Jan Faber, der dermed heller ikke på nogen måder betragter kampen som Roskildes 2. divisionsreserver som nogen walk-over.

- Slet ikke. Roskilde kan komme med førsteholdsspillere, da deres divisionshold har fået udsat premieren mod Næstved. Og alle hold i denne række har kvalitet på alle positioner. Vi ved, der er forventninger til os, men realistisk set er danmarksserien bare noget andet. Vi skal være ydmyge hver eneste gang, lyder det fra cheftræneren.

Hvem der nu skal score målene for Vordingborg, bliver spændende at se. Og måske vil Jan Faber gå til kampen mod Roskilde med en mere defensiv tilgang.

- Bare det at undvære »Nico« i angrebet, gør noget andet ved vores hold. Han har hurtighed, stresser forsvarene og kan holde på bolden. Vi skal i hvert fald finde indstillingen frem for hinanden, siger Faber, som også bekymrer sig en del om den centrale midtbane.

- Drost har været vores bedste mand i opstarten og sammen med Anders Nielsen udgør de jo vores motorrum på midtbanen. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre, siger Vordingborg-træneren.

Det var et hændeligt solouheld på en ganske almindelig onsdag aften på træningsbanerne i Vordingborg, som kan få stor betydning for holdets videre færd i danmarksserien.

Her faldt Mathias Drost nemlig ned på sin ene hånd og - viste det sig - brækkede en knogle fra fingrene ned til håndleddet.

- Der er ingen at klandre. Det var helt min egen skyld. Jeg havde endda taget »jernstøvler« på, fordi banen var blød. Jeg skulle jagte en bold og vendte om, men gled. Mine fingre sad fast i min trøje og så skete det, siger den 20-årige midtbanespiller.

Han forsøgte at træne videre, men der var for mange smerter.

- Jeg troede først, fingrene var gået af led og trykkede derfor på dem. Men det gjorde for ondt og så ringede jeg til vagtlægen for at få en tid på skadestuen i Næstved. Her klandrede de mig for ikke at vente til dagen efter, men jeg fik da taget et røntgenbillede og her kunne de se, at knogle fra min lange- og ringfinger ned til håndleddet var flækket midt over. Og jeg har aldrig brækket noget før, siger Vordingborg-spilleren, der har været i møg-humør siden uheldet.

- Det er mega-irriterende. Jeg spurgte lægen, om jeg kan spille videre, men det mente han ikke, var en god idé. Hånden skal tjekkes om en uge, og hvis den ikke vokser skævt sammen, skal den opereres. Uden operation vil der gå fire uger, før jeg er klar. Skal jeg opereres, går der nok længere, mener Mathias Drost.

Det tidligere stortalent i både Næstved og HB Køge har været med på Vordingborgs optur siden serie 1 og havde glædet sig enormt til denne sæson.

- Vi har jo fået en god start. Jeg selv har spillet mig i god form og vi er alle godt kørende. Så jo, jeg er lidt nede over det her, men der er jo ikke noget at gøre ved det, konstaterer Drost, der tog turen til skadestuen sammen med Glenn Schreiber, som også er tvivlsom til fredagens kamp med et kæmpe »æg« på sin ene ankel.

Fredagens hjemmekamp mod RB 1906 fløjtes i gang kl. 18.15 af dommer Mike Czuba.