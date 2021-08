Team Skælskør-Slagelses nye tyske damesingle, Yvonne Li, kan meget vel få sin debut for vestsjællænderne i aftenens holdkamp i Nordsjælland. Foto: BWF Foto: Yohan Nonotte/Yohan Nonotte/Badmintonphoto

Skader kan blive afgørende i komprimeret sæson

24. august 2021 Af Andreas Lissau

Det er præcis to måneder siden Team Skælskør-Slagelse afsluttede sidste sæson i Badmintonligaen med en sejr over Vendsyssel på 5-3 i et brag af en bronzekamp.

Efter en OL-sommer, hvor fjerboldssporten atter har fænget mange danskere foran TV-skærmene, så bliver det tirsdag aften på udebane mod Gentofte igen »hverdag« for et forandret Team Skælskør-hold.

Siden sidste sæson bronzemedalje har holdet måtte vinke farvel til blandt andet tre af sommerens OL-deltagere i form af hollænderen Selena Piek, russiske Evgeniya Kosetskaya og danske Kim Astrup.

Derudover har vestsjællænderne også stoppet samarbejdet med hollandske Imke van der Aar.

Store tab, lyder det fra Team Skælskørs sportschef og træner, Steen Schleicher Pedersen, der dog omvendt kan glæde sig over nye navne på holdkortet.

- Det er klart, at det er en svækkelse, at de ikke er her mere. Til gengæld har vi også fået nogle spændende tilgange i duoen Amalie Magelund og Freja Ravn, og Yvonne Li i damesinglen. Det er svært at sige, om vi har samme styrke som i sidste sæson. Opstarten har været kort, så nu må vi se. Vi er jo heller ikke sikre på, hvad de andre hold kommer med, fortæller sportschefen.

Imens det forventes, at holdets nye profil - 23-årige Yvonne Li fra Tyskland - kan få debut i aftenens kamp, så er det mere usikkert, hvorvidt nyerhvervelsen Freja Ravn kommer i aktion på halgulvet, da hun har døjet med en skade op til kampen.

Freja Ravn er ikke den eneste, som må betragtes som tvivlsom i Team Skælskør-truppen forud for opgøret i Nordsjælland.

Også Mads Pieler Kolding, svenske Ashwati Pillai og Irina Amalie Andersen har således kæmpet med forskellige skavanker den seneste tid.

Og netop antallet af skader kan meget vel blive udslagsgivende i en sæson, hvor holdkampene i Badmintonligaen vil blive afviklet i korte komprimerede perioder med mange kampe på få dage.

Kamprogrammets sammensætning skyldes, at de nationale turneringer skal indordne sig efter den internationale turneringskalender, som fortsat er præget af de mange turneringsudsættelser forårsaget af pandemien i begyndelsen af året - turneringer som derfor er blevet skubbet til efteråret og vinteren.

Af samme årsag er der derfor foreløbigt kun blevet fastlagt datoer for de første fem spillerunder, imens kalenderen for 2022 fortsat er blank.

På trods af flere profilers afgange og de fortsatte tvivlsspørgsmål på skadesfronten, så er vestsjællændernes ambitioner ikke svækket siden sidste sæson.

- Vi vil spille om medaljer. Værløse, Skovshoved og Vendsyssel har også rigtig gode hold, og det er dem, vi skal sammenligne os med og meget gerne være bedre end til sidst. Vi må se. Det bliver en lang sæson, siger Steen Schleicher Pedersen og fortsætter.

- Vi lægger ud med en meget tæt kamp mod Gentofte, som vi er meget spændte på. Og så glæder vi os til igen at spille foran egne tilskuere i Skælskør på torsdag, hvor vi bør være favoritter, siger holdets træner og sportschef, som dog - vanen tro - helt frem til kampstart holder kortene tæt ind til kroppen i forhold, hvordan vestsjællænderne stiller op.

Trods afgange og tvivlsomme spillere, så har Steen Schleicher Pedersen dog stadig fine forudsætninger for at sætte et slagkraftigt hold sammen til sæsonåbneren, hvor Frederik Søgaard, tyske Fabian Roth og de to hollændere Marc Caljouw og Ruben Jille også forventes at være til den tidligeres landsholdstræners disposition.

Ligeså er Felix Burestedt klar til tirsdagen og torsdagens holdkampe, inden han drager til Dubai, hvor han er blevet tilbudt at træne og sparre med Viktor Axelsen for en periode.

Hvilke Skælskør-spillere der skal i aktion tirsdag aften i Nordsjælland afsløres klokken 15.30.

Aftenens møde med Gentofte sættes i gang klokken 18.30, og allerede torsdag skal Team Skælskør-Slagelse igen i kamp, når de hjemme tager imod Aarhus AB.