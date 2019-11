Niklas Larsen er fortsat ude med den skade, der kostede ham deltagelsen ved U23-VM på landevej og EM på banen. Foto: Simon Ydesen

Skade driller fortsat Larsen

Sport Sjællandske - 13. november 2019 kl. 10:43 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens det danske banelandshold hiver den ene guldmedalje i hus efter den anden, er Niklas Larsen stadig ikke kommet sig over den overbelastningsskade, der sluttede hans landevejssæson tidligt.

Forestil dig, at du er vant til at gøre én ting, som fylder hele din hverdag. Hele din døgnrytme er planlagt efter en enkelt aktivitet, der er den altoverskyggende for dig.

Sådan er det med Niklas Larsen og den daglige cykeltræning. Cykelstjernen fra Slagelse har nøje indrettet hele sin hverdag efter at kunne træne mest og bedst muligt i jagten på succes på landevejen og på cykelbanen.

Forestil dig så, at du på ubestemt tid får at vide, at den daglige træning er umulig at gennemføre på grund af en drilsk overbelastningsskade i det ene baglår. Så kan det ellers godt være, at timerne bliver lidt længere.

Niklas Larsen kan nemlig fortsat ikke sætte sig op på sin racercykel og køre ud på den daglige træningstur.

- Det står ikke super godt til. Jeg har stadig smerter, men det gode er, at jeg trods alt er begyndt at lave lidt alternativ træning, men det er bare ikke helt det samme, siger Niklas Larsen.

- Det er helt klart en frustrerende situation at stå i, men jeg kan ikke gøre så meget andet end at bevare optimismen og så håbe på, at det bliver gradvist bedre, siger Niklas Larsen.

I første omgang havde han håbet på at blive klar til EM på banen, men det missede han. Så håbede han på at blive klar til de efterfølgende World Cup-løb, men dem missede han også. Nu er tidsrammen for et comeback strakt længere ud. Faktisk helt til slutningen af februar.

- Jeg håber at være klar til at køre VM på bane i slutningen af februar, siger Niklas Larsen.

Hjemme fra sofaen kan han se holdkammeraterne fra banelandsholdet drøne det ene topresultat i hus efter det andet, men meget sigende for Niklas Larsens sympatiske væsen overskygger glæden på vegne af kammeraterne klart skuffelsen over ikke selv at være i stand til at deltage.

- Jeg ved eksempelvis, hvor hårdt Frederik Rodenberg har kæmpet for at komme tilbage igen fra en skade, så jeg er virkelig glad på de andres vegne over, at de nu har succes. Det er også bare en ekstra motivationsfaktor for mig, at jeg kan se, at de klarer sig godt, siger Niklas Larsen.

Så lige nu må han bare bide irritationen over den manglende træningsmulighed i sig.

- Jeg prøvede også at være skadet sidste år, men det rammer altid, når jeg ikke kan gøre det, der fylder absolut mest i min hverdag. Min træning er jo en livsstil, så det er bittert, når jeg ikke kan træne. Nu håber jeg bare, at der snart er lys for enden af tunnelen, siger Niklas Larsen.