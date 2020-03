Michael Olsen og Vordingborg er et af de hold, der har noget på spil i foråret. Holdet ligger nemlig lige nu til oprykning til danmarksserien, men hvad den nuværende coronasituation ender med er umuligt at sige for DBU Sjælland. Foto: Anders Ole Olsen

Sjællandsk fodbold lever i uvished

Sport Sjællandske - 23. marts 2020 kl. 17:58 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har fortsat lange udsigter i forhold til at komme i kamp for de mange lokale fodboldhold. Med mandagens melding om, at den nationale vågeblustilstands opretholdelse til efter påske er der ingen, der for alvor ved, hvornår eller om de lokale fodboldturneringer under DBU Sjælland i det hele taget kommer i gang på denne side af sommer.

- I forhold til seniorfodbolden går vi lige nu og afventer, hvad DBU beslutter i forhold til de øverste nationale rækker. Vi er et sted i fødekæden, hvor vi her må afvente og se, hvad der besluttes højere oppe i systemet, så på seniorsiden kan vi ikke gøre så meget, før vi ved, hvad DBU gør, forklarer Thomas Lesly Rasmussen, der er turneringschef hos DBU Sjælland.

På den baggrund har man hos DBU Sjælland endnu ikke besluttet, hvad man kan gøre i tilfælde af, at det ikke bliver muligt at færdigspille de forskellige seniorrækker som planlagt.

- Det har vi slet ikke taget en beslutning om endnu. Igen må jeg bare sige, at vi først må se, hvad DBU gør. Derefter kan vi eventuelt træffe en beslutning, hvis det bliver nødvendigt, siger turneringschefen.

Han tør dog godt tænke tanken, at det kan blive enormt svært og måske også umuligt at færdigspille turneringerne som planlagt.

- Nu må vi se, om vi i det hele taget får et vindue til at afvikle turneringerne i, og hvis vi gør, må vi vurdere, om det er realistisk at afvikle mange kampe på kort tid. Vi skal huske på, at det måske ikke er optimalt for seriespillere med minimum tre kampe om ugen i et presset program. Sådan noget tager vi også med ind i eventuelle overvejelser, men lige nu afventer vi, siger Thomas Lesly Rasmussen.

På ungdomsplan er der et tydeligere billed af, hvilke muligheder, der ligger lige for i den nuværende situation.

- Der er helt overordnet tre scenarier, som vi kan arbejde med. Hvis vi kommer i gang tids nok, så kan vi afvikle turneringerne som planlagt. Det andet scenarie kan betyde, at vi spiller halve eller mindre turneringer, hvis tiden tillader det, og det tredje scenarie er, at vi slet ikke kommer i gang med turneringskampe på den her side af sommerferien, siger Thomas Lesly Rasmussen.

Formand for DBU Sjælland Jakob Koed skal onsdag samles til videobestyrelsesmøde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Her skal man drøfte de forskellige scenarier, der kan komme i spil i forlængelse af den nuværende coronasituation, der umuliggør fodboldkampe til minimum efter påske.

- Vi skal drøfte de forskellige scenarier, men vi kommer ikke til at tage endelige beslutninger på onsdagens bestyrelsesmøde. Det kan vi ganske enkelt ikke med den nuværende usikkerhed om, hvornår den nuværende situation ændrer sig. Lige nu er alt spekulationer, men vi skal forsøge at tænke de forskellige scenarier til ende, så vi er bedst muligt forberedt, når vi forhåbentlig kan komme i gang med at spille fodbold igen, siger Jakob Koed.

Den nuværende usikkerhed om den nærmeste fremtid for lokalfodbolden på Sjælland er naturligvis ikke optimal, men det ændrer ikke på et brændende ønske om at gennemføre turneringerne som planlagt.

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi fra DBU Sjællands side vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at få turneringerne gennemført som planlagt. Det kommer til at ske, hvis situationen på nogen måde tillader det, understreger Jakob Koed, der i samme åndedrag sender roser i retning af de sjællandske fodboldklubber.

- Det glæder mig enormt meget at se, at klubberne i den grad tager ansvar i disse dage. Der bliver lyttet til retningslinjerne, og de bliver efterlevet, og klubberne gør en stor indsats for at overholde de retningslinjer og ikke mindst inspirere de mange fodboldspillere til at selvtræne med forskellige tiltag. Det er en fornøjelse at være vidne til i denne ellers svære tid, siger Jakob Koed