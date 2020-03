Sikker på DM-semifinalen

Med weekendens udbytte på fem point efter hjemmesejr på 5-0 over Hillerød og en golde set-sejr ude over Hirtshals-drengene fra B75 er Næstved Bordtennis sikker på en plads i DM-semifinalerne.

- Vi må erkende, at vi ikke er så gode mod B75 denne gang og hvis vi møder dem i semifinalerne, tror jeg, at Antoine Doyne bliver vigtig for os, siger Næstved-lederen Henrik Cortz.