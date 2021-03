Line Christophersen er sikkert videre til 2. runde i sin første All England. Foto: SaarLorLux Open

Sikker debutsejr efter kaotisk optakt

Det var bare nogle af de spørgsmål Line Christophersen fra Dianalund søgte svar på i det sidste kaotiske døgn op til sin debut i All England.

Sent tirsdag aften testede han dog negativ, og så kunne Line Christophersen og resten af den danske delegation ånde lettet op og begynde at glæde sig.

- Jeg fik det at vide omkring klokken 23, men jeg vidste jo ikke hvad tid, jeg skulle spille, siger Line Christophersen, der nåede at træne en lille times tid i den enorme Arena Birmingham onsdag formiddag, inden hun blev klogere.

Oprindelig skulle Line Christophersen have mødt indoneseren Gregoria Mariska Tunjung, der er nummer 22 på verdensranglisten. Men i stedet blev det Martina Repiska fra Slovakiet, der er nummer 75.

- Jeg synes egentlig, jeg tacklede optakten fint nok. Jeg kunne jo ikke gøre noget ved det, og det var også fint nok, at jeg kun fik havde halvanden time til at blive klar. Det var jo det samme for hende, siger Line Christophersen.