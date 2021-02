John Axelsen kiggede lidt ængsteligt efter en hel del put i den forgange sæson, hvor Sorø-spilleren havde problemer med at få bolden i hul. Det er der blevet arbejdet hårdt på i vinterpausen, og nu glæder han sig til at snart at komme ud og spille og konkurrere igen. Foto: Claus Rasmussen

Sigtekornet er justeret til den nye sæson

Sport Sjællandske - 19. februar 2021 kl. 06:47 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

John Axelsen fra Sorø Golfklub afsluttede 2020 med en invitation til Europa Tour-turneringen Dubai Championships i december, og den unge vestsjællænder kunne rejse hjem fra sin gæsteoptræden med en 37.-plads og cirka 40.000 kroner i præmiepenge.

Men John Axelsen var langt fra tilfreds, og siden da har han arbejdet hårdt på at blive klar til den nye sæson - både fysisk og golfteknisk.

- Jeg har lavet lidt om på mit sving. Det er meget normalt at gøre det om vinteren, hvor der er tid til at arbejde med det. Og så har haft rigtig meget fokus på putningen, for det var der, jeg mistede flest slag sidste år, siger John Axelsen.

- Hvis jeg havde puttet ordentligt sidste år, så var det jo lige før, jeg havde været fast på Europa Touren, siger han med et grin.

- Det er typisk sådan, at mit lange spil sidder super godt, men periodevis har jeg problemer med putteren. De lange put er okay, for jeg har en god fornemmelse for hastigheden, men jeg misser for mange fra otte-ti fod og ind. Hvis jeg bare havde puttet som gennemsnittet i Dubai, så var jeg jo sluttet i top 10.

Umiddelbart ser vintertræningen ud til at have hjulpet på udfordringerne med putteren, men et er træning og noget andet er konkurrence.

- Det er blevet markant bedre, men nu glæder jeg mig til at få testet det under pres, siger John Axelsen, der håber at tyvstarte sin sæson i USA.

Hvis det er muligt rejser han derover senere på foråret for at træne på University of Florida, hvor han tidligere har studeret og spillet college-golf.

- Det er svært at gå direkte fra indendørs træning til at spille udendørs, for det er bare noget helt andet, end at stå og træne i en simulator. Der får man bare ikke samme fornemmelse og touch. Så turen ti USA handler om at komme på græs, få lidt konkurrence og få noteret en score, siger John Axelsen, der også vil forsøge at udnytte, at PGA Touren har tre turneringer i Florida i løbet af marts.

- Så jeg vil prøve at komme med i kvalifikationen til et eller andet, siger John Axelsen.

Herhjemme i Europa har John Axelsen fuld spilleret på Nordic Golf League, men regner også med at spille en del turneringer på Challenge Touren der er det næsthøjeste niveau.

- Det er der, jeg helst vil være nu, for det giver mig mulighed for at spille mig op på Europa Touren, og det er næste skridt. Så det er mest attraktivt. Jeg kan nok få invitationer til syv-otte turneringer, og jeg håber, det bliver i starten af sæsonen, så jeg får mulighed for at spille mig ind i resten, siger John Axelsen.

Challenge Touren begynder med tre turneringer i Sydafrika fra slutningen af april og frem og kommer først til Europa i midten af maj.

Nordic Golf League begynder til gengæld allerede 12. april med den såkaldte Spring Series i Spanien, og her er John Axelsen tilmeldt.

- Men nu må vi se, om det bliver til noget, siger John Axelsen, der er indstillet på en travl sæson, når det hele først kommer i gang.

- Hvis jeg kender mig selv ret, så lægger jeg nogle pause ind på to-tre uger undervejs, for ellers tror jeg godt, jeg kan blive lidt træt af alle rejserne, siger John Axelsen.

- Men hvis jeg er i en situation, hvor jeg ligger lige på grænsen til at sikre mig et kort, så spiller jeg. Jeg går efter målet, og det er Europa Touren.