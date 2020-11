- Det var fedt at lukke kampen i to sæt, siger Christian Sigsgaard fra Næstved, der fik revanche for sommerens nederlag til Elias Ymer og nu er i finalen i UTR Leschly Nordic Masters. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix)

Sigsgaard klar til finalen

Dengang vandt Elias Ymer i to sæt på grus, men på det hurtigere indendørs underlag fik Christian Sigsgaard sagt et flot tak for sidst.

- Sejren betyder rigtig meget for mig. Jeg har altid vidst, at mit niveau lå her omkring, men nu har jeg også bevist det. Til at starte med, var det målet at vinde et sæt, men det var jo fedt at kunne holde den hele vejen hjem, siger Sigsgaard, der godt var klar over vigtigheden af mirakelbaghånden mod slutningen af kampen.