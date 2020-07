- Jeg står stadig sidst på plakaten, men det hjælper da lidt på det, siger den danske mester Christian Sigsgaard, der er ved at skabe sig et navn i tennisverdenen, og her hjælper udtagelsen til landskampen mod Sverige også med. Foto: Dansk Tennis Forbund

Sigsgaard glæder sig til landskamp

Landskampen består af to singler lørdag og en double og to singler søndag, og arrangørerne fra Leschly Tennis Foundation har sørget for, at der 100.000 kroner til det vindende hold. Taberne må nøjes med 30.000 kroner.