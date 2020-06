Christian Sigsgaard vandt for andet år i træk udendørs-DM. Foto: Dansk Tennis Forbund

Sigsgaard genvandt DM-titel

Sport Sjællandske - 28. juni 2020

Christian Sigsgaard, der stammer fra Næstved, blev den helt store vinder, da der blev afviklet DM i udendørs tennis.

Først og fremmest genvandt han DM i herresingle-rækken, og det blev også til en DM-titel i mixeddouble, hvor Sigsgaard triumferede sammen med klubkammeraten fra Gentofte Maria Jespersen. I finalen besejrede Sigsgaard og Jespersen Carl Emil Overbeck og Emilie Håkansson med 6-2, 6-4.

Søndag ventede så en gentagelse af sidste års udendørs DM-finale, da Christian Sigsgaard stod overfor August Holmgren.

For et år siden var Sigsgaard ganske overlegen og pakkede Holmgren sammen i to hurtige sæt. Denne gang blev der ikke tale om en ekspeditionssag.

August Holmgren vandt nemlig første sæt 6-4. Her var tendensen, at Sigsgaard gik benhårdt efter at presse Holmgrens baghånd, men den taktik virkede ikke efter hensigten.

- August spiller rigtig godt på de afgørende bolde i første sæt. Jeg spiller egentlig også godt, men han svarer bare godt igen, sagde Christian Sigsgaard efter kampen til Dansk Tennis Forbunds streamingkanal.

Der var med andre ord brug for nye boller på suppen for Christian Sigsgaards side, og det kom der så. Men ikke før, der havde været en afbrydelse på grund af regn.

Den cirka 45 minutter lange pause bekom klart Sigsgaard bedst. Ved stillingen 2-2 i andet sæt fik han tid til at overveje de næste taktiske træk, og det gav pote.

En langt mere varierende Christian Sigsgaard tog andet sæt 6-4.

August Holmgren lod sig imidlertid ikke kue af Sigsgaards højere niveau og større variation.

- Jeg tror altid det er godt med en pause for spilleren, der er bagud. August spillede i hvert fald rigtig godt i starten, og det var godt for mig, at vi fik den pause. Jeg synes, han spillede godt hele vejen, hvor jeg fik løftet mit niveau til sidst, og det var nok det, der gjorde forskellen, siger Christian Sigsgaard.

I tredje sæt tegnede det længe til at blive en helt tæt afgørelse, men da Sigsgaard fik brudt til 5-4 var det efterfølgende serveparti en ren formalitet for sydsjællænderen, der sikkert servede DM-titlen i hus. Det var andet år i træk og tredje gang i alt, at Christian Sigsgaard vandt udendørs-DM, hvilket afstedkom et jubelbrøl.

- En DM-titel vil altid være en DM-titel, men det var fedt at vinde denne gang, fordi der var så mange, der stillede op. Det var virkelig et stærkt felt, og der var blandt andet nogle af kvalifikationsspillerne, man ikke lige havde lyst til at møde, så fedt at folk har lyst til at komme ud at spille et DM, siger Christian Sigsgaard, der skulle ud at fejre de to DM-titler med klubkammeraterne fra Gentofte.