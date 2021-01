Den tredje sæson i Volleyligaen bliver den sidste for VK Vestsjællands kvinder - i hvert fald i denne omgang. Foto: Per Christensen

Sidste sæson for liga-kvinderne

- Med vores ressourcer ville vi måske godt kunne opretholde et ligahold i den kommende sæson, og samtidig igen opnå flotte resultater. Men det ville blive gjort ved at skulle hente mindst fem professionelle spillere til udefra, og det ligger ganske enkelt for langt væk fra den måde, som vi gør tingene på i klubben, siger VK Vestsjællands formand Elmer Petersen.

- Hvis nogen for 10 år siden havde sagt, at vi ville stå med hold i Volleyligaen for både herrer og damer, så havde de færreste nok troet det var muligt. Det har været en fantastisk rejse, og vi har nydt hvert et sekund sammen med førsteholdet for damer. Nu skal vi i gang med at bygge op igen og begynde en ny rejse, der bliver mindst lige så spændende, som de sidste 10 år har været, siger sports- og talentchef Kim Buchwald.