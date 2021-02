Shelove Achelus, der her jubler med Ahmed Hassan har spillet sin sidste kamp for Næstved. Klubben har derfor givet ham lov til at se sig om efter en ny arbejdsgiver. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Shelove får løbepas af Næstved

Næstved har for alvor fået trimmet truppen i vinterpausen, og sidste mand, der er blevet vejet og fundet for let er Shelove Achelus. Han er blevet bedt om at finde en anden klub.

Den 5. oktober ankom en håbefuld Shelove Achelus til Næstved. Der var forhåbninger om, at han kunne gå ind og blive et aktiv i Næstveds offensiv.

De forhåbninger blev aldrig konverteret til realiteter, og derfor er kantspilleren med det haitianske pas nu fortid i Næstved Boldklub. Ja det vil sige, at han sådan set stadig er på kontrakt, men planen er ikke til at tage fejl af.

- Shelove skal ikke spille for os i foråret. Vi har givet ham lov til at lede efter en ny klub, siger Næstveds direktør Peter Nielsen.

Det blev til fem optrædener for Shelove Achelus i Næstved-trøjen, og det eneste de kastede af sig var to gule kort.

- Det passer perfekt, for det har hele tiden været målet at få en trup, der cirka har den størrelse. Nu har vi også fået styr på til- og afgange, så vi er på plads med truppen til forårets kampe. Der skal ikke mere ind, og vi regner heller ikke med yderligere afgange, siger Peter Nielsen.

- Det virker som en meget harmonisk trup, vi har fået sat sammen, og i det hele taget virker stemningen til at være rigtig god blandt spillerne, så jeg må bare sige, at vi i ledelsen er super tilfredse med den trup, vi har fået sat sammen, siger Peter Nielsen.

- I forhold til at tiltrække spillere kan vi helt klart mærke, at det igen er blevet attraktivt for danske spillere at komme til Næstved. Folk udenfor Næstved kan godt se, at det er en ny begyndelse med de nye ejere, og der er heller ingen, som er i tvivl om, hvor de tidligere problemer og udfordringer stammede fra, så det er meget glædeligt, at vi så hurtigt er blevet interessante igen, siger Peter Nielsen.