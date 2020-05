Vordingborg kan efter cirka 30 års fravær fra DBUs landsækkende rækker atter kalde sig danmarksseriehold. Foto: Anders Ole Olsen

Serierækkerne afblæses: Vordingborg er i danmarksserien

Sport Sjællandske - 15. maj 2020

Fredag eftermiddag blev det endegyldigt slået fast, at de lokale seriefodboldhold ikke kommer i kamp på denne side af sommerferien.

DBU Sjælland har valgt at aflyse forårets turnering, og det betyder blandt meget andet, at Vordingborg IF nu kan kalde sig danmarksseriehold.

- Det skal lige bundfælle sig. Jeg er super glad for den her oprykning, for jeg synes vitterligt, at vi har fortjent det, siger Vordingborg-træner Jan Faber.

Han har som altid forsøgt at holde sig opdateret via forskellige kanaler. Blandt andet ved at tale med mange trænerkollegaer, og her havde der spredt sig en frygt for, at man helt ville nulstille denne sæsons stilling, så der hverken kom op eller nedrykkere. Det viste sig dog at være ren spekulation.

- Jeg er nærmest lidt i chok over, at det nu er på plads. Vi har håbet på det, men nu er det en realitet, siger Jan Faber, der kan glæde sig til en markant mere udfordrende fodboldhverdag i næste sæson.

- Der er ingen tvivl om, at der venter os en helt anden opgave. Danmarksserien er et meget højere niveau, og nu må vi se, hvad det ender med i 2. division. Vi risikerer jo at skulle møde klubber som Holbæk og Slagelse, hvis de ender med at rykke ned. Det vil godt nok være vildt, siger Jan Faber.

Vordingborg-træneren har tidligere prøvet at rykke op med Herlufsholm til danmarksserien ved et par lejligheder. Både som cheftræner og sportschef.

- Jeg er mindst ligeså glad og stolt denne gang, selvom det er en lidt mere flad fornemmelse at få nyheden overbragt på denne måde, men det skal ikke tage noget fra gutterne eller de mange frivillige i klubben, der har knoklet hårdt for at hjælpe spillerne på banen, siger Jan Faber.

Apropos arbejdet udenfor banen, så venter der nu Vordingborg en markant mere udfordrende hverdag i forbindelse med kampafvikling, men det er alt sammen noget, som Jan Faber glæder sig til at kunne dele med de frivillige i klubben.

- Det bliver noget helt andet, og vi skal oppe os, men der er så mange, der har budt godt ind, så jeg tror på, at vi kan løfte den opgave sammen. Rent sportsligt er der også nye tider. Spillerne skal finde ud af, om de er villige til at træne lidt mere end hidtil, og så skal de eksempelvis også vænne sig til, at man ikke automatisk kommer i kamp, hvis man er med på bænken, siger Jan Faber.

I disse corona-tider er det svært at stable en oprykningsfest på benene, men den må spillerne bare have til gode.

- Jeg skal nok garantere, at de får et brag af en fest, når vi kan det igen. Det er der ingen tvivl om. Vi skal også have noget champagne til træning på mandag, og ellers tror jeg bare, at jeg skal have skiftet saftevandet ud med noget rosévin lige nu, siger Jan Faber.