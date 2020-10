Det ser ud til, at seriefodbolden går på tidlig vinterpause, men hvilke rækker, der bliver ramt af regeringens nye retningslinjer, er ikke helt klart. Det kan ende med, at danmarksserien også må holde fire ugers pause. Foto: John Ringstrøm

Seriefodbolden bliver ramt

Sport Sjællandske - 23. oktober 2020 kl. 21:36 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Mens sport for unge under 21 år gik fri af regeringens seneste tiltag for at begrænse spredningen af COVID-19, så er sagen umiddelbart en anden for senioridrætten. Herunder breddefodbold - altså seriefodbold.

Det er den første vurdering fra DBU Sjællands formand Jakob Koed, da han bliver bedt om at forholde sig til de nye retningslinjer.

- Sådan som jeg læser teksten, så kan ungdomsfodbolden køre videre med kampe og træning, fordi forsamlingsforbuddet på det område er 50 personer. Det er en glædelig nyhed, og jeg er tilfreds med den udlægning af tingene set ud fra et folkesundhedsmæssigt perspektiv, fordi der også indgår en mental sundhed i det billede. Den beslutning er heldigvis truffet ud fra et nuanceret billede, siger Jakob Koed.

- Jeg tolker imidlertid også teksten sådan, at breddefodbolden på seniorplan bliver ramt, så vi ikke kan spille kampe i seniorrækkerne i de næste fire uger. Jeg vil ikke afvise, at der er en lille dør på klem for, at det kan blive muligt, men umiddelbart tror jeg det ikke, siger Jakob Koed, der ikke helt kan forstå den afgrænsning.

- Fodboldkampe har ikke mig bekendt været påvist som kilde til smittespredning, og alle klubber har meget nøje overholdt de gældende retningslinjer, fordi det er i alles interesse, at det skal være muligt at træne og spille kampe. Derfor ærgrer det mig også, hvis det - som det ser ud til - kommer til at gå ud over vores seniorfodbold, siger Jakob Koed.

Han vil ikke fredag aften komme nærmere ind på, hvor snittet bliver lagt i forhold til at kunne spille kampe eller ej.

- Det må vi lige afvente og se. Der kommer helt sikkert en melding i løbet af ganske kort tid fra breddefodbolden under DBU, men for mig er der ikke noget, der tyder på, at bredderækkerne for seniorhold kan fortsætte under de nuværende regler, siger Jakob Koed.

DBU Bredde var hurtigt ude med en melding på DBUs hjemmeside om situationen.

- Det her er et hårdt slag for seniorfodbolden, men vi glæder os over, at børnene og de unge kan fortsætte som nu. De over 126.000 frivillige i dansk fodbold har om nogen udvist ansvarlighed og har hele tiden håndteret situationen efter retningslinjerne. Det har vi fuld tiltro til, at de fortsat kan, og vi glæder os over, at det også resten af året er muligt for dem under 21 år at spille som de har gjort hidtil i efteråret, siger Bent Clausen, der er formand for DBUs breddekomite.

I håndboldens verden er det lokale forbund HRØ også i gang med at se på situationen, men her vil formand Troels Hansen ikke komme med et bud på, hvilke rækker der kan holdes i gang, og hvilke rækker der bliver ramt af de nye retningslinjer.

- Det må vi afvente at se. Der kommer en samlet melding fra forbundet hurtigst muligt, men vi skal lige finde ud af, hvor vi står. Vi afventer i første omgang en melding fra DIF omkring vores muligheder, siger Troels Hansen, der dog glæder sig over, at ungdomsrækkerne kan fortsætte som planlagt.

- Det er meget glædeligt, at den del er på plads, siger HRØ-formanden.