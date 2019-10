Se billeder fra Vordingborgs sejr

Se billedserie Vordingborg-spillerne jubler her over Mikkel Porsborgs 2-1-scoring i 4-1-sejren over Frem Sakskøbing, der gav topholdet en del problemer. Foto: Simon Ydesen

Vordingborg har haft svært ved at åbne lavtstående hold op, men klasse fornægter sig ikke for topholdet, der endte med at besejre Frem Sakskøbing 4-1.

Der var dog problemer undervejs.

Mod Frem Sakskøbing, der holder til i den sydlige ende af tabellen, lod sydsjællænderne sig lulle lidt i søvn i første halvleg, som derfor sluttede 1-1. Det virkede oftest som om, at de lange bolde var plan A, og plan B var Michael Olsens individuelle kvaliteter. Ingen af de to løsninger virkede for alvor i første halvleg.

Mikkel Bruun havde dygtigt bragt Vordingborg i front, men Frem Sakskøbing slog tilbage inden pausen.

Chancer var der dog nok af, så panikken nåede aldrig at ramme Vordingborg-bænken, inden Mikkel Porsborg et kvarter efter pausen viste angriberkvaliteter, da han pandede et mislykket skud fra Oliver Skaaning i kassen.

Scoringen var lige netop det, som Vordingborg havde brug for. Nu var der atter rum at løbe i for hurtige Nicolai Andreasen, og det udnyttede han til at bringe Vordingborg på 3-1. Senere kom Michael Olsen ind igen, og han lukkede og slukkede med kampens detalje, da han fem minutter før tid sparkede et frispark op i det ene målhjørne til slutresultatet 4-1.

- Det var ikke vores bedste kamp. Vi manglede lidt tempo i spillet, men det blev bedre efter pausen, siger Jan Faber.

Vordingborg-træneren savnede noget offensiv skarphed.

- Man kan godt sige, at vi har et problem, når vi møder et hold, der står dybt. Jeg tror måske, der er ved at være udsolgt hos nogle af spillerne, for vi kan godt se, at vi trækker meget på de samme spillere. Der manglede noget tempo i spillet, men vi savnede også noget offensiv skarphed. Vi havde 19 hjørnespark, og dem fik vi ikke noget ud af, siger Jan Faber.

Der resterer nu blot en enkelt kamp for sjællandsserieholdene inden vinterpausen, og for Vordingborgs vedkommende gælder det en udekamp mod Ringsted, der ligger nummer tre. Vordingborg kan med en sejr slå et hul ned til Ringsted på ni point.

- Hvis vi kan vinde den kamp, så må man sige, at det bliver en direkte duel mellem os og Slagelse om at rykke op til foråret, siger Jan Faber.