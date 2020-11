Se billeder fra Slagelses sejr

Se billedserie Her jubler Slagelse-spillerne over en flot scoring fra Frederik Christensen, der bragte Slagelse i front. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Sport Sjællandske - 22. november 2020 kl. 17:15 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Det var en tilfreds Ulrik Balling, der kunne gøre status efter 2-0-sejren over AB Tårnby, der blev et godt punktum på et svingende efterår, hvor der har været flere skuffelser end glæder i Slagelse-lejren.

Søndagens kamp mod AB Tårnby bød på en meget overbevisende præstation i første halvleg, mens håndbremsen blev trukket lidt efter pausen.

- Vi sørgede for, at de stort set ikke havde chancer. Vi skabte også de chancer, som vi skulle, så det eneste minus på sådan en præstation er, at vi ikke vandt større. Vi burde have vundet 3-0 eller 4-0, men det var fint, at vi fik et clean sheet, og så fik vi trods alt sluttet af med en god præstation. Det er godt at gå på pause med den i hukommelsen, siger Ulrik Balling, der til søndagens kamp havde lavet lidt om, så Cagri Erdem var rykket ud på venstrekanten.

- Vi havde lavet lidt om, og det så ud til at være en succes. Særligt i første halvleg så det godt ud. Så gik vi nok lidt ned i tempo efter pausen. Jeg ved ikke, om spillerne følte, at det var lidt for nemt, siger Ulrik Balling.

Han kan se tilbage på et efterår, der har kastet 14 point af sig i 13 kampe. Efter en lovende indledning med et par stærke præstationer mod Nykøbing og Næstved, har der sneget sig for mange fejl ind i den sidste håndfuld kampe.

- Vi har spillet til mere. Mange af statistikkerne fra kampene viser, at vi har gjort meget rigtigt, men vi har brændt chancer på samlebånd, og så har vi givet for lette mål væk efter personlige fejl, siger Ulrik Balling.

Slagelse går på vinterpause med fire point ned til holdene under nedrykningsstregen, men der er samtidig seks point op til holdene i top seks, som er den erklærede målsætning for Slagelse i denne sæson.

- Nu skal vi kigge på den her stilling gennem vinterpausen, og det ser trods alt bedre ud, når vi får de her tre point med. Vi kan godt kigge op i tabellen nu, og det er trods alt sjovere, siger Ulrik Balling.

Igennem efteråret har han og det øvrige trænerteam arbejdet med at få Slagelse til at blive et mere spillende hold, hvor man tidligere har set Slagelse som et defensivt kompakt hold, der var skarpe på dødbolde og omstillinger.

- Vi har øvet os på at blive bedre på bolden, og det er en proces, hvor jeg samlet set føler, at vi burde have fået flere point ud af det. Vi har ikke haft heldet med os, men det skal ikke være en undskyldning. Vi er kommet videre i den proces, og det føler jeg også, at man kan se på vores spil, selvom resultaterne ikke helt har været med os, siger Ulrik Balling.

Nu står den på kampfri frem til det nye år, men det betyder ikke, at der er dømt ferie for spillertruppen endnu.

- Vi kører lige på i næste uge, hvor vi skal have foretaget en fysisk test af spillerne, men ellers får de et træningsprogram med hjem, og så er der frivillig træning to gange om ugen i den kommende periode. Men sådan den rigtige træning skal vi først i gang med igen til januar, siger Ulrik Balling.