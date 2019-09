Se billedserie Slagelse måtte se sig besejret med 1-0 hjemme mod Brønshøj, der var en tand skarpere end vestsjællænderne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se billeder fra Slagelses nederlag

22. september 2019
Af Simon Ydesen

Slagelse-træner Ulrik Balling havde vanen tro læst godt på lektien - i dette tilfælde Brønshøj - så han og spillerne vidste nøjagtigt, hvad der ventede dem i søndagens kamp.

- Vi var helt klar over, at vi kunne komme under et fysisk tryk med deres angribere. Derfor kan man også sige, at det var ærgerligt, at Rasmus Grønne måtte skiftes ud i pausen med tanke på de voksne angribere, Brønshøj havde, siger Ulrik Balling.

- Det fik da lidt betydning for den måde vi greb anden halvleg an på. Det bliver anderledes uden Grønne på banen, men omvendt forsøgte vi at tage noget initiativ. Det var blandt andet derfor, at jeg skiftede Tarik Mourhrib ind. Vi må så konstatere, at det ikke lige var hans dag, siger Ulrik Balling diplomatisk.

Sandheden er nemlig den, at Tarik Mourhrib for tredje kamp i træk var en omvandrende katastrofe på banen. Der var absolut intet, der lykkedes for den normalt så målfarlige spiller. Der er åbenlyst plads til forbedring hos offensivspilleren, der døjer med at finde sin plads på Slagelse-holdet. Ja det vil sige, at det måske løser sig selv, hvis han begynder at score på nogle af de chancer, som han kommer frem til.

Netop de manglende mål var noget, som Ulrik Balling var ret hurtig til at adressere.

- Hvis ikke vi scorer på vores muligheder, så er det meget simpelt; så vinder vi ikke ellers tætte kampe som den her, siger Balling.

- Jeg er godt irriteret over, at vi ikke fik noget med fra kampen, fordi vi skabte flere chancer i denne kamp, end vi har gjort i de to foregående. Vi havde nogle virkelig gode angreb, men det hjælper ikke noget, når vi ikke scorer, siger Ulrik Balling.