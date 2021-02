Se billedserie Næstved og Frem spillede 1-1 i en afvekslende og velspillet træningskamp. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se billeder fra Næstveds træningskamp

27. februar 2021
Af Simon Ydesen

Det ser alt andet lige ud til, at Nicklas Dannevang bliver ny førstekeeper i Næstved. Den rutinerede målmand med superligakampe på CV'et har vist en enorm stabilitet, siden han kom til Næstved i slutningen af januars transfervindue.

Den tendens blev bare understreget i lørdagens træningskamp mod Frem, hvor Dannevang havde flere gode indgreb i de 45 minutter, han fik på banen. Dannevang havde gerne set, at Næstved havde hevet en sejr mod Frem.

- Vi vil jo gerne vinde alle vores kampe, og jeg synes, at vi har holdet til at vinde over alle de her træningsmodstandere, men der mangler typisk lige den sidste nerve i de her kampe. Jeg er dog sikker på, at vi nok skal finde det til turneringen. Vi er fint med i dagens kamp, og vi havde muligheden for at vinde den. Vi skal lige huske på, at Frem er med i toppen af den anden række, og de skal i gang allerede næste lørdag, siger Nicklas Dannevang.

På det personlige plan er den rutinerede keeper faldet godt til i Næstved.

- Jeg synes, jeg er landet meget godt i Næstved. Vi har et godt hold, og det har været nemt af falde ind i spillet. Jeg har fået et fint samarbejde med forsvaret. Det er jo nogle rutinerede gutter, og jeg er selv rutineret, så det har været nemt nok at falde til, siger Nicklas Dannevang.

Han har endnu ikke fået mulighed for at opleve de gode sociale aspekter ved at spille i Næstved.

- Det kunne have været sjovt nok at komme ind i et omklædningsrum, hvor man kunne lave noget sjov og lære de andre at kende, men sådan er det ikke i øjeblikket, men det har nu været nemt nok at blive en del af truppen, siger Nicklas Dannevang.

Den tidigere Fremad Amager-keeper kan se frem til en duel med Viktor Anker om spilletiden i Næstved-målet, men meget tyder på, at han ikke er hentet i Fremad Amager for at sidde på bænken.