Næstved havde masser af chancer, men det blev ved et mål mod AB, der endte med at vinde 2-1.

Se billeder fra Næstveds nederlag

28. marts 2021 Af Simon Ydesen

Næstveds træner Pedro Hipolito var skuffet over, at det ikke lykkedes for hans mandskab at omsætte et chancemæssigt overtag til en sejr. I stedet kom 1-2-nederlaget til AB blot til at gøre desto mere ondt.

- Vi skulle have vundet kampen. Hvis vi ser bort fra de første 15 minutter, så skabte vi mange chancer gennem hele kampen. Hvis jeg husker rigtigt, så har vi fire eller fem store chancer, fra at vi udligner, til AB scorer til 2-1, så på den måde kan man sagtens sige, at vi skulle have vundet kampen, siger Pedro Hipolito.

Næstveds træner føler desuden, at hans spillere i et par situationer blev snydt af kampens dommer Jonas Bæk

- Jeg føler også, vi blev snydt for et straffespark. Faktisk mener jeg, vi blev snydt for et straffespark i to omgange, men det kan vi ikke gøre så meget ved, siger Næstved-trænren.

Rent defensivt efterlyser Hipolito større omtanke i måden, som Næstved-holdet forsvarer på.

- Nogle gange kommer vi til at forsvare for meget med hjertet og glemmer at bruge hjernen. Det skal vi have udryddet, for vi skal være for kloge til den slags, siger Pedro Hipolito.

Han havde svært ved at slippe tanken om, at kampen burde have kastet tre point af sig til Næstved. End ikke et point ville have været tilfredsstillende.

- Selv et uafgjort resultat ville i min bog være et unfair resultat. Jeg anerkender, at AB scorede to mål. Det burde vi også have gjort, men vi var ikke skarpe nok, siger Pedro Hipolito.

Nederlaget til trods, forsøger Pedro Hipolito at finde nogle positive elementer at tage med videre.

- Spillerne skal have den ros, at de kæmper, men vi skal være skarpere i de afgørende situationer i felterne. Det gælder både offensivt og defensivt, konkluderer Pedro Hipolito.

- Jeg kan se, at vi skaber de chancer, som vi burde skabe for at vinde en kamp. Vi skaber chancerne på mange måder. Både via struktureret opspil, kontraangreb og på dødbolde, så vi har mange strenge at spille på, og det er trods alt positivt, siger Næstveds portugisiske træner.