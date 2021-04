Se billedserie 01spn PC Næstved-fodbold Næstveds 2. divisionshold får besøg af Skovshoved. Det er første gang i over et halvt år, der må være tilskuere på stadion Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Se billeder fra Næstveds nederlag til Skovshoved

30. april 2021
Af John Ringstrøm

Ansigterne var selvsagt noget bedrøvede i Næstveds omklædningsrum efter nederlaget på 0-1 til Skovshoved i fredagens 2. divisionskamp.

For fjerde gang i træk lykkedes det dem ikke at vinde en kamp på hjemmebane, og hvor det tidligere har været uden tilskuere, var der denne gang hele 576 på tribunen.

- Vanvittigt skuffende. Vi er vanvittig kede af, at vi ikke kunne give dem en god oplevelse. Vi ville også gerne tilbage på sporet, sagde anfører Jesper Christiansen, der som sine medspillere ikke lykkedes med ret meget.

- Det var en reminder om, at hvis ikke vi er der på dagen, kan vi tabe til alle hold, sagde Christiansen.

- Det spil, vi leverer, er ikke godt nok. Jeg tror ikke, folk tog for let på det. Det var bare en offday. Alligevel skulle den jo bare ende 0-0. Det må aldrig blive en kamp, vi skal tabe. Så må vi bare være kloge nok, men det var vi ikke, mente anføreren.

Målmand Viktor Anker kunne ikke rigtig gøre noget ved Skovshoveds mål. Også han var naturligvis bitter og ærgerlig.

- At der var tilskuere for første gang, gør det ekstra hårdt lige nu, for alle i truppen og klubben havde glædet sig med mange på lægterne, og der var god stemning. Man må bare ikke svigte, som jeg synes, vi gør, lød det fra keeperen.

- Vi mangler aggression i at være kølige på bolden og vinde vores dueller. De ville det mere end os, og de har heldet med sig til sidst, sagde Anker.

- Det er en kamp, hvor ingen af holdene kreerer særlig mange chancer. Vi har et par i 1. halvleg, men i 2. halvleg har vi ikke ret mange. De har heller ikke, bortset fra et frispark på stolpen og et skud fra siden plus målet, konstaterede Viktor Anker, der ikke havde ret meget at gøre ved Oliver Lassens scoring.

- Den er svær for mig. Bolden kommer hoppende hen mod ham. Han rammer den bare godt, det må man give ham. Jeg prøver at komme ned til den, men der er fart i den. Jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan. Det er holdets fejl, at de får chancen. Og så man man bare sige, at vi skal stå skarpere og tættere på hinanden, lød det fra den unge Næstved-målmand.