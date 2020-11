Se billedserie VK Vestsjælland har i den grad hævet niveauet i denne sæson, og senest gik det ud over Amager, der var chanceløs mod de vestsjællandske volleykvinder. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: VKV gjorde kort proces Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: VKV gjorde kort proces

Sport Sjællandske - 29. november 2020 kl. 20:52 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Amager VK-spillerne fik ikke et ben til jorden, da de besøgte Korsør til et møde med VK Vestsjælland i kvindernes volleyliga.

De lokale heltinder gjorde kort proces og sendte amagerkanerne hjem med sølle 31 point høstet på tre sæt, der alle var blottet for spænding.

25-10, 25-10 og 25-11 lød sætcifrene på.

I de foregående sæsoner. Særligt i den første sæson som ligahold var det netop cifre som disse, der kunne være i modstanderholdets favør, når de mødte VK Vestsjælland. Nu er niveauet hævet, og der bliver taget let på opgaven, når VK Vestsjælland møder op til en kamp som favorit.

- Spillerne skal have ros for den her præstation. De leverede på et meget fint niveau og var koncentrerede hele vejen igennem. Vi vidste, at vi var favoritter til kampen, men den favoritværdighed levede vi flot op til, siger VK Vestsjællands træner Jovan Sajnberger.

- Vi var i kontrol hele vejen, og det var jeg meget tilfreds med at se. At Amager over tre sæt kun fik 31 point er en klar indikation på, at det var en fin indsats, siger Jovan Sajnberger.

For to år siden debuterede VK Vestsjælland i ligaen, og det var en hård omgang for det dengang unge og til tider meget overmatchede VKV-hold. Sidste sæson blev bedre, og i denne sæson har man for alvor taget syvmileskridt mod toppen af volleyligaen med tilføjelsen af et par markante profiler.

Oriana Guerrero er pt. ligaens bedste offensive våben, og ikke langt efter følger Clara Windeleff, der er skiftet inden sæsonen fra Fortuna Odense.

- En spiller som Oriana kommer med en fantastisk energi. Clara er også en rigtig dygtig spiller, og så har vi en spiller som Sofija Richlieva, der tager gode beslutninger som hæver under pres. Det er med til at løfte niveauet hos de øvrige spillere, der også er blevet mere rutinerede med tiden, så vi har samlet set fået hævet niveauet godt i spillertruppen, siger Jovan Sajnberger.

- Der er ingen tvivl om, at de to udenlandske spillere har været med til at give noget mere til truppen, og så en spiller som Clara er også bare dygtig, siger VKV-træneren.

Så er spørgsmålet, hvor langt det her rækker for VK Vestsjælland?

- Det er svært at sige, men det går bestemt i den rigtige retning. Vi har et hold, der kan være med i den sjove ende, men vi skal samtidig huske på, at vi har en smal trup, så vi er sårbare overfor skader, og lige nu har vi eksempelvis Chelsea Ingabire skadet, så det betyder, at vi er nede på at have 10 spillere, siger Jovan Sajnberger.

Efter den overbevisende sejr var i hus indtraf eftermiddagens højdepunkt. Det leverede herreholdets træner Rolf Meegdes, da han foran alle folk i hallen gik på knæ foran kæresten Gülcin Cartilli og fremviste en ring, som tegn på et ønske om et fremtidigt ægteskab.

Det blev til et ja og endnu flere store smil rundt om i hallen, end der allerede var oven på den overbevisende VK Vestsjælland-præstation.

Sejren over Amager betyder, at VK Vestsjælland lige nu ligger på tredjepladsen i ligaen.