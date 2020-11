Se billeder: Slagelse var atter i gavehumør

For anden kamp i træk var Slagelses defensiv i gavehumør. Denne gang var den glade modtager HIK, der kunne profitere af letsindig boldomgang fra Slagelse og dermed vinde 1-0. Mike Mortensen forærede bolden til HIK, der takkede for muligheden ved at score til 1-0 ved Oskar Høybye. Det gav mindelser om den forrige kamp mod Avarta, hvor Slagelse også havde foræret modstanderen et par scoringer efter skidt Slagelse-spil. Faktisk var Mike Mortensen ved at gøre sig dobbelt skyldig i at assistere HIK ved scoringer, men Josef Moussa brændte en friløber efter endnu en fejl af den normalt så sikre Slagelse-spiller.