Se billeder: Slagelse dummede sig til slut

Sport Sjællandske - 14. juni 2020 kl. 17:01 Af Simon Ydesen

Det lignede en fantastisk indledning for Slagelse på nedrykningsspillet. Foran 2-1 et minut inde i overtiden så det ud til at blive tre tiltrængte point for Slagelse, men så udlignede gæsterne fra FC Sydvest til slutresultatet 2-2.

Rammerne lignede mere eller mindre sig selv, da Slagelse spillede sin første turneringskamp på hjemmebane i 2020. Der var tilskuere på stadion. Angiveligt lidt over 400, og det er mere eller mindre, som det plejer at være.

På banen var det dog en helt anden snak. Det nysammensatte Slagelse-hold, der kun nåede en enkelt udekamp mod Holbæk, inden corona-pausen satte ind i marts, var i store dele af kampen mod gæsterne fra grænselandet den dominerende og chanceskabende part. En skarp kontrast til efterårets kampe, hvor Slagelse oftest havde svært ved at sætte mere end tre sammenhængende afleveringer sammen. Den rolle var i stedet overladt til FC Sydvest, der levede på kontraangreb og tilfældigheder.

Netop en tilfældighed blev afgørende, da gæsterne kom i front kort inde i kampen. Her dummede Patrick Andersen sig først med et boldtab, og dernæst fulgte Christian Klausen op med at begå et straffespark, der måske kun var et frispark, alt efter om det var i feltet eller udenfor.

Kasper Sørensen scorede sikkert, men det blev også startskuddet til et vedvarende pres mod gæsternes mål.

Særligt Martin Jensen, der er kommet til fra HB Køge, var i hopla. Den ene elegante detalje afløste den anden, men vigtigst af alt, så førte detaljerne til chancer, som dog blev brændt.

En anden ny spiller Isaac Kannah fik dog scoret til 1-1 lige inden pausen.

I de sidste 45 minutter var Slagelses dominans mindre udtalt, men det var alligevel helt i tråd med spillet, at Mathias Bjaldby gjorde det til 2-1 10 minutter før tid. Slagelse skulle nu forsøge at forsvare sejren hjem, men det gik ikke. For som tidligere skrevet fik FC Sydvest via Martin Riis udlignet til 2-2 i overtiden.