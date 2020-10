Se billedserie Slagelse besejrede FC Roskilde i en kamp, hvor chancestatistikken lød 21-14 i Slagelses favør. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se billeder: SBI var flyvende mod FC Roskilde

Sport Sjællandske - 18. oktober 2020 kl. 17:24 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Slagelses 3-1-sejr var ikke blot tre tabte point for FC Roskilde. Det var også et øjebliksbillede på, at klubben fra domkirkebyen vitterligt balancerer på en knivsæg i forhold til en eventuel nedrykning til danmarksserien. I kampen mod Slagelse viste man forsvarsspil af en karakter så skidt, at de fleste hold i 2. division let kan besejre FC Roskilde, hvis det er det generelle niveau, der lægges for dagen.

- Vi fejlede gang på gang. Det var samme måde, som Slagelse kom igennem på. Det var hele tiden over kanterne, så det var skidt, at vi ikke fik justeret det, siger Daniel Jørgensen, der måtte konstatere, at en reducering fra hans side viste sig komplet ligegyldig for kampens udfald.

- På en eller anden måde mangler vi noget mod til at spille. Vi fik bolden hurtigt tilbage i hovedet igen, når vi forsøgte at spille den frem, siger Daniel Jørgensen.

Han kunne se sin makker i midterforsvaret Andreas Hermansen humpe ud efter 20 minutter, da han var kommet til skade i en tackling, der meget sigende for Roskildes forsvarsspil var sat ind i sidste sekund.

- Det er naturligvis ikke optimalt, at vi måtte undvære vores anfører i store dele af kampen, og vi havde heller ikke Mileta Rajovic med, som meldte fra til kampen, lige inden vi skulle ud for at varme op, siger Daniel Jørgensen.

Han ser dog ikke uheldene som en undskyldning for Roskilde.

- Det er lige meget, at vi blev ramt af de uheld. Vi burde stadig have gjort det bedre, siger Daniel Jørgensen.

FC Roskildes skammelige defensive indsats er dog også et udslag af en god offensiv hos Slagelse, der virkelig sprudlede fodbold i 3-1-sejren, der sagtens kunne være blevet større.

- Det var super dejligt at spille i dag. Vi løb godt for hinanden, og der blev virkelig arbejde godt sammen, siger Marius Kryger Lindh, der sammen med resten af Slagelse-holdet havde lidt revanche til gode efter sidste uges 0-3-blamage mod Vanløse.

- Vi skulle ud at vise noget. Det sad i hele holdet. Det er noget, vi har haft fuld fokus på op til den her kamp, siger kantspilleren.

Marius Kryger Lindh havde gang i en af sine bedste divisionskampe, men han måtte lade sig udskifte midt i anden halvleg. Det var dog ikke fordi kræfter var sluppet op.

- Jeg havde noget for hurtig hjertebanken, og det kunne jeg mærke allerede inden kampen. Det gik fint til at starte med, men som kampen skred frem kunne jeg mærke, at kroppen begyndte at sige fra, så jeg tænkte, at jeg hellere måtte komme ud, siger Marius Kryger Lindh, der ikke har prøvet noget lignende fortilfælde.

Episoden kan dog ikke pille ved glæden over de tre point.

- Det betyder helt vildt meget, at vi fik en sejr. Vi vil jo gerne være med i den sjove ende, og det var dejligt, at vi fik en sejr igen, siger Marius Kryger Lindh med henvisning til, at den forrige sejr i 2. division daterede sig helt tilbage til premiererunden, da man besejrede Roskilde KFUM.