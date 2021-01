Se billedserie Jean-Claude Bozga debuterede for Slagelse med en fin første halvleg. Her taber han dog en hovedstødsduel til Næstveds U19-spiller Arthur Sivalingene. Forsøget ryger lige forbi mål. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se billeder: SBI følte sig snydt i Næstved-sejr

Sport Sjællandske - 16. januar 2021 Af Simon Ydesen

Med fire minutter tilbage af træningskampen mellem Næstved og Slagelse, troede Martin Ahlgren, at han lige havde bragt Slagelse på vinderkurs med en scoring til 2-1, da han let havde sat en inderside på et fladt indlæg fra Mikkel Petersen, der på baglinjen havde rykket sig fri af Næstveds Danilo Babovic.

Til alles store forundring vinkede linjedommeren dog offside, og så kunne en smågrinende og hovedrystende Viktor Anker gå ind og hente bolden ud af nettet for at sætte spillet i gang igen. Næstved-keeperens reaktion sagde alt om, at den pågældende linjedommer, der ikke ønskede at oplys sit navn til Sjællandske, med al sandsynlighed havde stjålet sejren fra Slagelse.

Han kunne dog ikke lastes for, at Christoffer Thrane sekunder senere bragte Næstved foran 2-1, hvilket betød, at det var de grønne, der trak sig ud som vinder af en rodet og fejlbehæftet træningskamp.

Ret skal nemlig være ret. Hvis føromtalte linjedommer skal skoses for en lidt mangelfuld præstation, så er der bestemt også flere af spillerne, der skal tages med i samme kategori. Fejlafleveringer, fejlvurderinger og manglende timing var en generel tendens hos mange spillere, der kort sagt så ud til at have en del rust at banke af de vinterkolde fodboldben.

Begge hold havde valgt at blande kortene godt, så stamspillere og reserver var blandet sammen i en stor pærevælling med 45 minutter til de fleste aktører.

Første halvleg bød ikke på mål, men den bød på to store chancer til Slagelse og en enkelt stor til Næstved.

Efter pausen kom der lidt mere gang i sagerne.

Generelt var indtrykket fra de første 45 minutter, at de defensive folk som Jesper Christiansen, Lasse Nielsen, Jean-Claude Bozga og Magnus Drews havde godt styr på de offensive modspillere. Det billede blev ændret lidt. Måske mest af alt, fordi udskiftningerne endte med at tale i offensivens favør.

Langt ind i anden halvleg så det imidlertid ud til, at de defensive bastioner ville holde tæt. Der var stadig for mange fejl, men Slagelse bed dog godt fra sig og kunne have bragt sig foran ved Marius Kryger Lindh. Det blev dog hjemmeholdet, der først fandt vej til netmaskerne.

Alexander Schmitt udnyttede et godt forarbejde fra Ahmed Hassan til at bringe Næstved i front efter 75 minutter. Tre minutter senere straffede Marius Kryger Lindh håbløst forsvarsspil fra Edson, der valgte at lægge bolden til rette for en Slagelse-spiller.

Den hurtige kantspiller bankede bolden i mål og tog dermed revanche for at have brændt kampens ellers største chance tidligere i halvlegen.

Så er vi ellers tilbage ved det famøse offside-mål. Det var Christoffer Thrane ligeglad med. Han viste en kølighed, der matchede temperaturen i Maglemøllehallen, da han iskoldt udplacerede Christoffer Monty i Slagelses mål.

Efter kampen var de to holds trænere i det store hele tilfredse med det, de havde været vidner til.

- Vi fik løbet nogle meter, og det var godt at se drengene tilbage i kamp. Der var en del nye unge ansigter med, og jeg hæfter mig ved, at alle gik ind og leverede en præstation med den rette indstilling, siger Næstved-træner Pedro Hipolito, der var fløjtende ligeglad med resultatet.

- Det betyder absolut ingenting, og det er heller ikke en kamp, vi kan bruge i forhold til vores møde med Slagelse til marts. Det her var en første træningskamp med spilletid til alle. Det kommer til at være to helt andre hold til marts, siger Pedro Hipolito.

Helt så ligeglad var Slagelses debuterende træner Zouher Abdullatif ikke med nederlaget.

- Jeg er meget glad for vores præstation. Der blev gået godt til den, og i det store hele, synes jeg, at vi var det mere ambitiøst spillende hold. Når det er sagt, ville vi gerne have vundet, og jeg føler klart, at vi blev snydt for et mål, men det er en træningskamp, så vi klarer os nok, siger Zouher Abdullatif, der var tilfreds med det, han havde set fra de mange unge gutter, der var blevet bragt i spil.

- Der var flere rigtig fine præstationer fra de unges side. De havde også nogle rutinerede folk at læne sig op ad, så det er en præstation, der lover godt for de kommende kampe. Det er fedt at se, vi har så mange, der byder sig til, siger Zouher Abdullatif.