Se billeder: Næstved strøg til tops mod KFUM

Sport Sjællandske - 25. september 2020 kl. 20:27 Af Simon Ydesen

Næstved indtager inden weekendens kampe i 2. division førstepladsen efter en 3-0-sejr over Roskilde KFUM.

Næstved stillede op til hjemmekampen mod Roskilde KFUM, som overvældende favorit. Ikke alene var der tale om et møde mellem en nedrykker fra 1. division og en oprykker fra danmarksserien. Som om de klare modsætninger ikke var nok i sig selv, manglede Roskilde KFUM oven i købet tre forsvarsspillere fra den normale startopstilling og førstekeeper Marc Lyster, der var med på bænken for et syns skyld.

Den til kampen nykonstruerede defensiv fik langt fra nogen optimal indledning, da Næstved i løbet af 10 minutter havde skabt tre kæmpe store chancer til Ahmed Hassan. De to første blev brændt, men tredje gang var lykkens for Hassan, der bragte Næstved i front. Kort efter gjorde en storspillende Abdoulie Njai det til 2-0, da han skar ind i banen fra sin venstrekant og bankede bolden i mål bag den vikarierende KFUM-keeper Max Christensen, der ikke kunne lastes for nogle af Næstveds scoringer. Tværtimod stod han i vejen for flere store Næstved-chancer, der med lidt større skarphed fra specielt Christoffer Thranes side kunne have øget føringen til de grønne.

Inden pausen brændte det flere gange på, og Roskilde KFUM skulle i bund og grund være glad for, at Mateus da Costas 3-0-scoring var første halvlegs sidste.

Efter pausen fik gæsterne bedre skik på spillet. En formationsændring til 3-5-2 fik sat en stopper for Næstved-offensivens gode arbejdsbetingelser.

Faktisk fik gæsterne også tilkæmpet sig et straffespark, da Mateus da Costa nedlagde Mads Julø i feltet. På det efterfølgende forsøg fra pletten misbrugte den tidligere Næstved-spiller Andreas Lissau muligheden for en reducering. Næstved-keeper Viktor Anker leverede en kattesmidig redning på straffesparket. Dermed har Anker endnu ikke prøvet at hente bolden ud af eget mål endnu i denne sæson.

Det punkterede mere eller mindre Roskilde KFUMs spirende momentum, og resten af kampen blev mest af alt en kamp for at få tiden til at gå uden skader eller dumme kort for begge holds vedkommende.

Resultatet betyder, at Næstved lægger sig op i toppen af 2. division med 10 point for fire kampe og en målscore på 7-0.