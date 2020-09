Se billedserie Næstved afgjorde hjemmekampen mod HIK efter pausen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Næstved sejrede mod HIK Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Næstved sejrede mod HIK

Sport Sjællandske - 18. september 2020 kl. 20:26 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved sikrede sig sæsonens anden sejr i 2. division, da HIK blev besejret 2-0.

De tre point blev først og fremmest sikret via en meget solid defensiv indsats, der efter pausen blev krydret med et par scoringer fra de offensive profiler Abdoulie Njai og Christoffer Thrane, der begge var involveret i de to Næstved-scoringer.

Første halvleg havde i store træk været en stillingskrig, hvor ingen af de to hold formåede at score. Isak Tanander havde HIK og første halvlegs største tilbud, da han i helt fri position headede bolden lige forbi Næstveds mål. Hos hjemmeholdet var det en velspillende Abdoulie Njai, der var tættest på at score, men hans forsøg blev i den situation flot klaret af den tidligere Slagelse og Næstved-keeper Sebastian Sørensen.

Sørensen kunne imidlertid ikke gøre noget ved de to mål, som Næstved fik scoret i anden halvleg. Kort inde i anden halvleg fik Abdoulie Njai publikum op at stå, som man ellers ikke må i disse corona-tider, men det var svært for de sydsjællandske fans ikke at være begejstrede for Njais scoring, der var en opfølgning på et stolpeskud fra Christoffer Thrane.

Da målet til 2-0 indtraf, var rollerne byttet om. Her var det Njai, der havde næstsidste fod på bolden, da han spillede Thrane fri i feltet. Fra kort afstand svigtede målræven ikke, og Christoffer Thrane sikrede med sin anden sæsonscoring Næstved den anden sejr i sæsonen. Dermed har man nu syv point for tre kampe.