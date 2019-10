Se billeder: Hattrick-helt var hård ved HG

Se billedserie Slagelses divisionsreserver var en tak eller to skarpere end Herlufsholm, da vestsjællænderne kunne rejse hjem med en 4-2-sejr i bagagen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

18. oktober 2019
Af Simon Ydesen

Slagelses divisionsreserver besejrede Herlufsholm 4-2 efter en kamp, som var lige ved at blive spændende, inden Mikkel Milton fuldbyrdede et hattrick.

Morten Holmen gjorde det til 1-0 for Slagelse efter et kvarter, og så var tonen slået an. Mens regnen piskede ned og gjorde det til en udfordring at være spiller, dommer og tilskuer, bragede Mikkel Milton bolden i mål to gange, hvilket sikrede Slagelse en 3-0-føring ved pausen.

I første halvleg havde Slagelse haft medvind både spillemæssigt men også rent fysisk.

Da anden halvleg gik i gang blæste der nye vinde over kampen. Nu var det Herlufsholm, der med vinden i ryggen fik lidt bedre greb om spillet, mens Slagelse virkede tilfreds med at spille bolden rundt uden for alvor at være målsøgende.

Den taktik var ikke holdbar. Særligt ikke fordi Christian Valentin endte med at lave et komisk selvmål, da han fra 25 meters afstand endte med at score selvmål, da han ramte en ellers simpel tilbagelægning helt skævt og ganske upresset.

Den tidlige julegave animerede Herlufsholm til at jagte endnu en reducering, og den kom, da Peter Bach flot steg til vejrs og headede bolden ind bag Mads Kümpel, der ligesom ved den første scoring var ganske prisgivet.

2-3-reduceringen indtraf med 18 minutter tilbage af kampen, og det virkede som om, at der kunne være et uventet men ikke desto mindre imponerende comeback under opsejling. Den tanke nåede aldrig for alvor at vinde indpas hos Slagelses spillere, for sekunder efter bolden var givet op, havde Mikkel Milton konverteret en friløber til 4-2. Den scoring punkterede i realiteten kampen, og efterfølgende var Slagelse tættere på 5-2, end HG var på at bringe spændingen tilbage i kampen.