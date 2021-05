Se billedserie Mick Schubert har efterhånden været i håndboldverdenen i mange år. Som helt ung tørnede han ud for Slagelse FH i 1. og 2. division og siden gik turen til blandt andre TMS, AG København, Faaborg, Ajax og FC Porto. Foto: Leo Grøndal Foto: © Leo Grøndal

Schubert går trænervejen

Sport Sjællandske - 19. maj 2021 kl. 06:07 Af John Ringstrøm

Når en dør lukkes, åbner der sig næsten altid en ny, og den tese har Mick Schubert fra Slagelse nu tænkt sig at forfølge.

Efter en karriere på diverse håndboldbaner rundt om i Danmark og Portugal er den 33-årige vestsjællænder nået til punktet, hvor der skal skiftes spor. Han er nemlig startet som assistenttræner for Dianalund/Tersløses (DTH) mænd i 3. division.

- Jeg synes, jeg er blevet så gammel, at jeg har fået den erfaring som spiller, som jeg kunne tænke mig at give videre til nogle unge drenge, der vil fremad, siger Schubert, der tiltræder som assistent for cheftræner Per Berg.

Trænervejen har længe ligget i baghovedet på Mick Schubert, der senest har spillet sammen med sin svoger på nedsat blus i HVI Himmelev. I hvert fald nedsat i forhold til tidligere bedrifter på blandt andet Slagelse FHs daværende 1. divisionshold, TMS, Ajax - og ikke at forglemme de portugisiske mestre FC Porto med hvem, han også nåede at spille Champions League sammen med.

- Det var faktisk corona-pausen, der satte en stopper for min aktive karriere. Som udgangspunkt er jeg færdig med at spille. Men vi har da aftalt, at skulle der opstå skader, vil jeg holde mig i gang og eventuelt træde til, hvis det er nødvendigt. Men at være assistent er en fornuftig mulighed for at se det an. Og når jeg går ind i noget, gør jeg det 100 procent i forhold til den tid, jeg har, konstaterer Schubert, der bor i Køge med sin bedre halvdel og to børn.

Det er ikke ukendt territorium, Schubert kommer til i Dianalund/Tersløse. Han har blandt andre spillet sammen med målmand Thomas Lüstermann og holdets kommende holdleder Jacob Vincent Larsen i Slagelse FH.

- Det gør det kun sjovere, at det er en klub i lokalsamfundet. Jeg har fulgt DTH og der er kommet mange unge til. Dem skal vi udvikle og beholde, siger Schubert.

Det var også i barndomsklubben Slagelse, at Mick Schubert for første gang mødte Per Berg.

- Jeg var bare en ung knægt, der rendte rundt i hallen og så Per spille på venstrefløjen. Samme position som mig, så ja han har også været et forbillede. Og hans karriere i både Næstved Herlufsholm og Korsør har jeg fulgt med i. Det er imponerende, hvad han har formået. Han har trænererfaringen og jeg kommer med spillererfaringen, siger Mick Schubert, der ser frem til at få det til at fungere med »chefen«.

- Vores håndboldfilosofi ligger ikke langt fra hinanden. Det er jo vigtigt, at det ikke er to vidt forskellige retninger. Hvordan vi griber det an rent taktisk, tager vi en snak om. Vi skal finde ud af, hvordan vi vil sparre med hinanden, siger den nye assistent.

- Det er bedre at se tingene med fire øjne og det er også fedt, at vi begge har spillererfaring, mener Mick Schubert.

Dianalund/Tersløses ambition er at rykke op i 2. division inden for de næste par år, og til det finder senioransvarlig, Karsten Valbjørn, det vigtigt, at der er styr på trænerteamet.

- Vi var slet ikke i tvivl om, at det kunne blive en gevinst for klubben. Mick kommer med masser af erfaring som spiller, hvor han har spillet på allerøverste hylde. Som klub er vi helt overbevist om, at Mick kan være med til at udvikle og fastholde den gode træningskultur, vi har i DTH, siger Valbjørn, mens også Per Berg glæder sig til samarbejdet.

- Jeg tror, han kan komme ind og styrke vores i forvejen stærke træningsmiljø. Mick har spillet håndbold på en hylde, som ingen i DTH har prøvet, og den erfaring håber jeg vil smitte af på vores spillere. Jeg er derfor overbevist om, at Mick kan bidrage positivt til DTH's videre udvikling, og at vi kan få ham godt i gang med hans trænerkarriere, lyder det fra cheftræneren.