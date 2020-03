Sandra Jensen plejer at stille op i klassen op til 55 kilo, men op til Wold Cup-stævnet på Malta smed hun syv kilo og jagter nu en OL-billet i 49 kilo klassen. Foto: All Things Gym

Sandra vil med i OL-kapløbet

Sport Sjællandske - 02. marts 2020 kl. 19:24 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sandra Jensen fra AK Atlas i Slagelse har stået lidt i skyggen af klubkammeraten Katrine Bruhn i 55 kilo klassen, men i weekenden trådte hun ud. Eller ned om man vil.

Ved et World Cup-stævne på Malta stillede Sandra Jensen op i 49 kilo klassen og smadrede den danske rekord i træk med 13 kilo.

70 kilo hev hun over hovedet, og selv om Atlas-løfteren kiksede sine efterfølgende tre forsøg i stød, har resultatet for alvor fyret op under den olympiske drøm.

- Der er en helt reel chance for, at jeg kan kvalificere mig i -49 ,og jeg er villig til at gøre alt hvad jeg kan for at komme med til OL, siger Sandra Jensen.

- Det var lidt sent, at vi opdagede muligheden, hvilket betød, at jeg skulle smide syv kilo på tre uger. Det holdt hårdt, men det lykkedes.

Sandra Jensen er ikke en del af Dansk Vægtløfnings-Forbunds OL-bruttotrup, men hun har alligevel jagtet en billet til Tokyo på egen hånd.

- Men grundet det faktum, at der kun kan komme én med fra hver nation i hver vægtklasse og at Katrine har lavet bedre resultater end mig i -55 kilo klassen, har mine chancer ikke været så store, siger Sandra Jensen, der alligevel har holdt muligheden åben.

- Jeg har deltaget ved de nødvendige kvalifikationsstævner for at have muligheden for at komme med, siger hun.

Helt præcis hvad der skal til for at kvalificere sig er uklart, men i første omgang skal Sandra Jensen klare det danske krav på 160 kilo.

- Med mine bedste løft sammenlagt har jeg lavet 170, så det kan jeg godt - trods vægttab, siger Sandra Jensen, der ærgrer sig over kiksene i stød på Malta.

- Selvom resultatet ikke var det, jeg havde håbet på, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det var den rigtige beslutning (at gå ned i vægt, red.) Nu er der EM om cirka fem uger, og der har jeg tænkt mig at komme stærkt igen, siger Sandra Jensen.