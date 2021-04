Sandra klarede OL-kravet ved EM

- Min træning op til er gået virkelig godt, så tvivlede ikke på, at jeg kunne levere et godt resultat. Jeg skulle »kun« bruge 160 kilo i totalen for at lave Danmarks Idræts-Forbunds OL-krav, men at jeg river syv kilo mere med gør kun min chance for at kvalificere mig endnu større. Så det er virkelig fedt, siger hun.