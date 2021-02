Philip Hertz vil meget gerne genopleve minderne fra 2017, da Team FOG Næstved senest var i en pokalfinale, der oven i købet endte med en sejr. Foto: Simon Ydesen

Sæsonens vigtigste kamp venter

Sport Sjællandske - 06. februar 2021 kl. 16:50 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Inden hver sæson har Team FOG Næstved en målsætning om at komme i to basketfinaler. Oftest lykkes det ikke at komme i hverken pokal- eller DM-finale, men i denne sæson har lodtrækningen maget det sådan, at Team FOG Næstved står med alle tiders chance for at sikre sig sin første pokalfinaledeltagelse siden 2017.

Dengang besejrede man netop Horsens IC i en episk finale, hvor Team FOG Næstved præsterede årtiets comeback.

Med halvandet minut tilbage af kampen var Horsens IC og den nuværende Team FOG Næstved-træner Arnel Dedic foran med ni point, men på mirakuløs vis lykkedes det Team FOG Næstved at vende kampen og vinde 81-80.

Sejren sendte Philip Hertz på podiet i en rolle, som han aldrig siden har fået lov at opleve. Som kaptajn for Team FOG Næstved var det Philip Hertzs rolle at modtage pokalen. Den oplevelse er mejslet fast i hukommelsen.

- Det var en helt vanvittig oplevelse. Vi spillede egentlig en god kamp, men alligevel var vi meget tæt på at tabe kampen i slutningen. Der gik så nerver i den for Horsens, og det kunne vi udnytte. Det var en fed fornemmelse, da jeg fik overrakt pokalen. Sådan noget vil jeg naturligvis gerne prøve igen, siger Philip Hertz.

Team FOG Næstveds mest rutinerede spiller er ikke et sekund i tvivl om betydningen af søndagens pokalsemifinale.

- Det er helt sikkert en kamp, som vi har set ekstra meget frem til. Vi forbereder os altid grundigt til en kamp, men vi har haft ekstra fokus på den her kamp. Det er ingen hemmelighed. Vi har lagt en del byggesten op til denne kamp, og nu må vi se så, om huset står færdigt på søndag, siger Philip Hertz.

Som en del af optakten til søndagens kamp sikrede Team FOG Næstved sig en sjælden sejr over et andet tophold i basketligaen, da man onsdag besejrede Randers på udebane. Det er en sejr, der er vital i forberedelserne til søndagens semifinale.

- Det betyder meget for os, at vi har en frisk succesoplevelse med til semifinalen. Det havde været noget andet, hvis vi gik ind til semifinalen med en lang stime af tabte kampe mod de andre Pro A-hold. Nu kommer vi i stedet med troen på, at vi kan vinde over Horsens, hvis vi får vores eget spil til at køre, som det gjorde i store dele af kampen mod Randers, siger Philip Hertz.

Søndagens pokalsemifinale bliver som de foregående kampe også uden tilskuere, men der er mulighed for at livestreame kampen på nettet fra klokken 16.