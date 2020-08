Se billedserie Jannik Skov Hansen er alene igennem, men tager et for langt træk, så Roskilde-målmand Conrad Kromann kan snuppe bolden. Det kunne have været en Vordingborg-scoring til 1-3. Foto: John Ringstrøm

Så gik den ikke længere

Sport Sjællandske - 28. august 2020 kl. 22:22 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg led sit første nederlag i en turneringskamp, siden klubben var i serie 1, da sydsjællænderne hjemme fredag aften tabte til FC Roskildes andethold.

Så det viste sig alligevel at være for voldsomt at undvære profiler som blandt andre de skadede Mathias Drost, Glenn Schreiber og Nicolai Andreasen.

Vordingborg havde ikke nok at skyde med i sæsonens anden hjemmekamp, så de små 350 tilskuere måtte gå slukørede hjem med et håb om, at det nok skal blive bedre næste gang.

For det var ikke særlig godt, hvad sydsjællænderne præsterede mod RB1906, der fungerer som FC Roskildes 2. divisionsreserver. Gæsterne var nu heller ikke imponerende i de første tre kvarter, hvor værterne med lidt mere skarphed kunne have bragt sig foran.

Jacob Piilgård havde et nærgående forsøg allerede i tredje minut efter et hjørnespark, Jannik Skov Hansen og Anders Nielsen havde også fine afslutninger, men »de blå/hvid-stribede« blev aldrig for alvor farlige foran Conrad Kromann i Roskildes mål.

I den anden ende blev målmand Timmi Nielsen ikke sat på de store prøver, men han skulle få mere at se til efter pausen.

Her kom vordingborgenserne aldrig rigtig ud til kampen. Roskildes Rasmus Meng gav en lille forsmag på, hvad der ventede, da han i syvende minut kørte godt på tværs os sparkede lige over.

- Vi har de her to-tre store chancer i 1. halvleg, vi skal sparke ind. Hvis vi kommer foran, bliver det en anden kamp, mente Vordingborg-træner Jan Faber efter kampen.

Han måtte i stedet se Timmi Nielsen blive passeret ikke bare én men to gange inden for nærmest et minut. Først afsluttede Magnus Winther fra en spids vinkel til 0-1, og i næste Roskilde-angreb blev Vordingborg-forsvaret sat på numsen, så gæsternes bedste, Andreas Maarup, sikkert kunne sætte den ind til 0-2.

Hjemmeholdet virkede energiforladt og måske en anelse shaky. Vordingborg tabte sidst en udekamp til Herfølge i serie 1, hvis man ser bort fra pokalnederlag til Næstved, og pludselig meldte hverdagen sig igen.

VIF'erne må erkende, at træerne ikke vokser ind i himlen, og Jan Fabers manglende bredde kom også til udtryk, jo længere kampen skred frem. De bærende kræfter Anders Nielsen og Jannik Skov Hansen spillede også på nedsat kraft med generende skader, men alligevel havde Skov Hansen efter godt en halv time store chancer til at reducere.

De fleste på stadion råbte blandt andet på straffespark, da han tilsyneladende blev kantet i et gennembrud, men Vordingborg-spilleren selv vinkede afværgende og vidste godt, at han ikke skulle have det.

Lidt senere kom han flyvende og headede et godt indlæg forbi, men i stedet gjorde Roskildes indskiftede Bjarke Thomsen det til 0-3.

Det var det sidste håb, der blev slukket hos værterne, og så gjorde det mindre, at Jannik Skov brændte endnu en friløber, da gæsterne sluttede deres egen lille fest af med at gøre det til 0-4 i tillægstiden.

- Vi gør, hvad vi kan, men det er klart, vi mangler de skadede spillere. Vi mangler fart og er 15-20 procent fra det niveau, vi har vist i de andre kampe. Men vi kan ikke trylle, sagde Jan Faber, der generelt ikke var begejstret for kampen.

- Det var en lortekamp fra begge holds side, konstaterede han.