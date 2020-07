Christoffer Thrane mangler ikke muligheder, men han har is i maven og ser tiden an i de kommende uger. Foto: Peter Andersen

SBI-profil har ikke travlt med at få fremtid på plads

Sport Sjællandske - 17. juli 2020

Christoffer Thrane var igen en af de helt store Slagelse-profiler i den forgangne sæson, hvor Slagelse med nød og næppe klarede sig fri af degradering til danmarksserien.

Angriberen nettede 10 gange, hvilket betyder, at han over de seneste to 2. divisionssæsoner har scoret 29 gange.

Med den mål-total og status som transferfri spiller er det ikke overraskende, at han ikke mangler tilbud.

- Jeg ved ikke, hvad fremtiden kommer til at bringe. Jeg har været i dialog med både Slagelse og andre klubber, men jeg har tænkt mig at bruge den kommende tid på at se på mine muligheder, siger Christoffer Thrane.

Ifølge SN.dk's oplysninger er Christoffer Thrane et emne i flere klubber på både 1. divisions og 2. divisionsniveau. Det er dog ikke en oplysning som angriberen selv ønsker at gå nærmere i detaljer med, men han beræfter, at hans agent har flere bolde i luften lige nu.

- Der har været noget intersse, men det lader jeg min agent om at klare. Så må vi se om et par uger, hvad der er af muligheder, så lige nu ved jeg ikke så meget, siger Christoffer Thrane.

Kalundborgenseren Christoffer Thrane skiftede for tre år siden til Slagelse fra Holbæk, hvor han også havde scoret en del mål. Efter et år i danmarksserien er det blevet til to stærke sæsoner fra Christoffer Thrane i 2. division, hvor han særligt i den forgange sæson havde svære arbejdsbetingelser på et Slagelse-hold, der ofte var presset langt tilbage på banen. Alligevel formåede han at nå et tocifret antal scoringer.

Afviser ikke SBI Slagelses sportschef Søren Andersen var i sidste uge ude at understrege, at man agter at forstærke truppen markant frem mod den kommende sæson, og den udmelding er ikke gået angriberens næse forbi.

- Jeg vil bestemt heller ikke afvise en forlængelse af min tid i Slagelse. Jeg er som udgangspunkt glad for at være i klubben, og de har også givet mig et tilbud, så jeg holder alle mine muligheder åbne, og Slagelse er bestemt inde i mine overvejelser, siger Christoffer Thrane.

Der har tidligere været interesse for Christoffer Thrane fra Norge, og den mulighed kan måske komme på tale igen, når vinduet for alvor åbner op i de kommende uger.

- Vi må se, hvad der sker, når klubberne har fundet ud af, hvor de står frem mod den kommende sæson, siger Christoffer Thrane.