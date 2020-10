SBI nedlagde FCR i chanceorgie

Særligt de første 45 minutter var hæsblæsende og de stakkels folk, der er sendt ud for at holde styr på statistikker til betting-firmaerne kom i den grad på overarbejde, da de mange chancer skulle noteres.

Nærmest mirakuløst var der kun blevet scoret et mål ved pausetid, og her var særligt Frederik Christensen og Monday Etim de skyldige. De havde nemlig fået afvist en pæn håndfuld scoringsforsøg i hver sin ende.

De klart største chancer var tilfaldt Slagelse, der dog ikke formåede at bringe sig afgørende foran. Derfor var Mathias Bjaldbys enlige scoring ikke nok til at få de lokale tilskuere til at slappe helt af på tribunen. Bedre blev det dog, da Frederik Christensen fik bragt Slagelse foran 2-0 med 20 minutter tilbage. Dermed fik Slagelse-angriberen vist, at man aldrig skal regne ham ude selvom de første chancer er blevet brændt.