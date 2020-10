SBI henter tidligere Esbjerg-spiller

Transfervinduet er for længst smækket i, men det betyder ikke, at den indgående trafik er stoppet i Slagelse, der har lavet en aftale med Mathias Holm, som betyder, at kantspilleren skal spille for den vestsjællandske 2. divisionsklub resten af året.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med at spille igen. Jeg har haft lidt udfordringer det seneste år med først en brækket fod og siden corona-pausen, så nu ser jeg bare frem til at komme i gang med at træne og spille kampe igen, siger Mathias Holm, der kommer til Slagelse i fysisk fin forfatning. Det er bare kampminutterne, der skal i benene for at være i topform.

- Nu har vi lavet en aftale for resten af efteråret, men hvis det går godt, kan det jo godt være, at det bliver en længere periode, jeg skal være her. Jeg har trænet med to gange, og førstehåndsindtrykket er fint. Det virker til at være et hold, der gerne vil spille mere fodbold langs jorden, og her føler jeg, at jeg passer godt ind. Jeg kan se, at Slagelse ikke er bange for at give unge spillere chancen, så jeg håber, at jeg kan få chancen her, siger Mathias Holm.