Oussama Djafer-Bey skal i foråret tørne ud for Slagelse, hvor han håber at være medvirkende til at spille holdet op i top seks i 2. division. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: SBI henter driblestærk kant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SBI henter driblestærk kant

Sport Sjællandske - 26. januar 2021 kl. 11:52 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

For et par dage siden meldte FC Roskilde ud, at man stoppede samarbejdet med kantspilleren Oussama Djafer-Bey. Ifølge FC Roskildes sportschef Anders heil skyldtes bruddet mangel på spilletid, men hos Slagelse har man set rigeligt fra Oussama Djafer-Beys side til at være sikre i sin sag, når det gælder den 23-årige offensivspiller.

- Vi er super glade for, at Oussama har valgt os. Han er en spiller, som vi tror, kan give os nogle flere muligheder offensivt. Han kommer med nogle lidt andre kvaliteter, end dem vi i forvejen har i truppen. Han kommer og spiller meget direkte, siger sportschef Søren Andersen.

En af kvaliteterne er helt klart, at Oussama Djafer-Bey er en dygtig dribler. Særligt fra venstrekanten er han dygtig til at trække ind i banen og komme til afslutning.

- Jeg har helt klart min styrke i at være god en mod en, og på den måde kan jeg enten bringe mig selv eller en holdkammerat i afslutningsposition. Jeg vil meget gerne sætte mine holdkammerater op til chancer, siger Oussama Djafer-Bey, der ikke var i tvivl om, at det var rigtigt for ham at rykke karrieren længere væk fra bopælen i København, hvor han inden opholdet i FC Roskilde har spillet for Brønshøj og AB.

Køreturen er ikke noget, der bekymrer den nye SBI-spiller. Han glæder sig bare til at komme i gang med at spille noget fodbold.

- Det er nogle meget flotte faciliteter her i Slagelse. Der er et stort stadion, og der er traditioner forbundet med klubben, så jeg ser meget frem til at gøre mig gældende her, siger Oussama Djafer-Bey.

Han skal i første omgang forsøge at overbevise cheftræner Zouher Abdullatif om, at det er rigtigt at satse på ham som kantspiller, og her har Slagelse-træneren nogle helt klare forhåbninger til sin nye kantspiller.

- Som type virker han som en kantspiller efter mit hoved. Det vil sige en, der kan udfordrer og samtidig indgå i relationer med resten af holdet. Det er noget af det, vi har søgt efter, så det bliver spændende, siger Zouher Abdullatif.

Tilgangen af Oussama Djafer-Bey betyder, at Slagelse er meget tæt på at have truppen på plads til foråret. Måske skal man se Djafer-Bey som en direkte afløser for Rasmus Tangvig.

- Vi er der, hvor vi skal have afklaret målmandspositionen, men ellers er vi ved at være i mål. Det skal kun være, hvis den helt rigtige spiller dukker op. Nu har vi Tobias Arndal med i træningen resten af ugen, og så må vi evaluere med ham, siger sportschef Søren Andersen.