SBI har ny cheftræner på plads

Sport Sjællandske - 22. december 2020 kl. 13:42 Af Simon Ydesen

Slagelse B&I har som forventet fået trænerbesætningen til klubbens 2. divisionshold på plads inden jul.

Der bliver tale om et par lokale trænere, der kender klubben særdeles godt.

Cheftræner bliver Zouher Abdullatif, der senest i efteråret har været med omkring 2. divisionsholdet i sin egenskab af transitionstræner. Den rolle bytter han nu ud med rollen som cheftræner. Da Ulrik Balling meldte ud, at han stoppede som cheftræner, var det et ønske fra flere SBI-

- Det her var en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til. Jeg går ind til den her opgave med stor ydmyghed, og jeg er glad for, at jeg kender truppen godt efter at have været med omkring holdet i efteråret, siger Zouher Abdullatif.

Man skal ikke forvente nogen større spillemæssig revolution fra den nye SBI-træner, der dog har nogle ting, han gerne selv vil bringe i spil.

- Vi kommer ikke til at ændre det hele, for vi overtager et fantastisk stærkt fundament, som vi kan takke Ulrik Balling for at have skabt gennem flere års hårdt arbejde, men hvis der skal være klare ændringer, så må det være, at jeg gerne vil se os spille med større aggressivitet, siger Zouher Abdulatif.

Som assistenttræner får Zouher Abdullatif en anden klubmand. Henrik Carlson, der ligeledes har haft mange forskellige træneropgaver i tidens løb hos SBI bliver ny assistenttræner, og dermed har klubben sikret sig en trænerduo, der i den grad kender klubben, spillertruppen og omgivelsernes forventninger.

- Det her sikrer, at vi ikke skal begynde helt fra bunden med et nyt trænerteam. Det er trænere, der selv har arbejdet sammen med vores tidligere cheftræner Ulrik Balling, men samtidig har vi en forventning om, at de kan gå ind og bygge videre på det store arbejde, Ulrik har gjort for at udvikle holdet, siger sportschef Søren Andersen.

Læs meget mere om den nye Slagelse-træner i onsdagens udgave af Sjællandske.