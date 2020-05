Ulrik Balling har forlænget sin kontrakt med Slagelse, så han efter planen også skal være cheftræner de næste to sæsoner. Foto: Simon Ydesen

SBI forlænger med nøgleperson

Sport Sjællandske - 25. maj 2020 Af Simon Ydesen

Han har været hovedarkitekten bag Slagelses opstigning fra sjællandsserien til 2. division, og er det sikkert, at cheftræneren i Slagelse også fra næste sæson hedder Ulrik Balling.

Midt i den verserende corona-krise er der med andre ord gode nyheder til de hårdt prøvede Slagelse-fans, der lige nu går og frygter, at forårssæsonen aldrig kommer i gang og dermed ender i en tvangsnedrykning til danmarksserien for Slagelse.

- Lige meget hvordan udfaldet bliver af denne sæson, så ville det være en forkert måde at slutte af på for mig i Slagelse, fastslår Ulrik Balling.

- SBI er jo min klub, og jeg holder af klubben, så jeg vil også gerne være med til at hjælpe den videre, uanset om det hedder 2. division eller danmarksserien efter denne sæson, siger Ulrik Balling.

En pause fra trænergerningen havde også været en mulighed, men nu har corona-pausen ligesom elimineret den trang hos Ulrik Balling, og derfor var det oplagt at forlænge med hjerteklubben, som han har været cheftræner for i de sidste fem år.

- Det er mærkeligt, at vi ikke har den ugentlige eksamen med en kamp, men det får vi forhåbentlig snart, siger Ulrik Balling, der fortsat ikke endegyldigt ved, om Slagelse kommer i kamp for overlevelse i 2. division.

Kontraktforlængelsen på to år er samtidig den første periode i Slagelses mere overordnede plan om at skabe fundament for en oprykning til 1. division, og det ændrer corona-krisen ikke på. Skulle det derfor ende med en nedrykning er målet at komme tilbage i divisionsrækkerne med det samme.

- Hvis vi rykker ned i denne sæson, så skal vi op igen med det samme. Jeg har fået lovning på, at vi under alle omstændigheder kan stille et slagkraftigt hold med profiler, så det er et godt udgangspunkt, siger Ulrik Balling.

-Jeg vil i det hele taget gerne være med på den næste del af klubbens rejse, som gerne skal have 1. division som endestation, siger cheftræneren.

Han er også godt tilfreds med det nuværende setup omkring førsteholdet, hvor sportschef Søren Andersen blandt andet nu skal koncentrere sig fuldt ud om seniorafdelingen, hvor han tidligere sideløbende har været talentchef i SBI. Den opgave gives nu videre til Jonas Nielsen, der bliver ny talentchef i klubben.

- Vi har en god gruppe omkring seniorafdelingen, og jo flere hænder og øjne vi kan være, jo bedre, siger Ulrik Balling.

Sportschef Søren Andersen er også meget tilfreds med den aftale, han netop har fået i hus med Ulrik Balling.

- Jeg er sindssygt glad for den her forlængelse. Ulrik er den helt rette mand til at sætte skub i den plan, som klubben har lanceret. Han er fremfor alt en meget kompetent og loyal træner. Derudover har jeg kæmpe respekt for hans grundighed, der gør det til en fornøjelse at arbejde sammen med ham, siger Søren Andersen.

- Balling er en træner, der oftest får meget ud af lidt, og han er også en træner, der står stor respekt omkring i klubben, siger Søren Andersen.