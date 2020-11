Frederik Christensen bragte Slagelse på sejrskurs med en flot scoring til 1-0 mod AB Tårnby. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

SBI brød bundholdsforbandelse

22. november 2020
Af Simon Ydesen

Slagelse fik lukket 2020 med en vigtig 2-0-sejr over AB Tårnby. Dermed fik Ulrik Ballings udvalgte lagt lidt afstand til nedrykningsstregen, og samtidig fik man holdt bare lidt snor i håbet om at slutte i top seks.

Slagelse har ikke været god mod holdene, der ligger placeret under vestsjællænderne i tabellen. Således havde man inden søndagens kamp mod AB Tårnby blot hentet et point i kampene mod Brønshøj, Skovshoved og Avarta, der lige nu ligger under nedrykningsstregen. Det fjerde og sidste hold, der ligger til degradering er AB Tårnby, og holdet fra Amager kom til Slagelse fyldt med selvtillid efter at have hentet fem point i de seneste tre kampe.

De gode takter var imidlertid ikke taget med i bussen til Slagelse, for det var efterårets mest tandløse og intetsigende visit, som blev aflagt fra AB Tårnbys side.

Frederik Christensen bragte Slagelse i front efter 28 minutters spil, da han afsluttede en flot solotur med at banke bolden op i nettaget.

Ni minutter senere fordoblede Cagri Erdem føringen, og efterfølgende var der aldrig tvivl om kampens udfald. Frederik Christensen tillod sig oven i købet at brænde et straffespark efter pausen.

AB Tårnby fik et par chancer mod kampens slutning, men da Luca De Biase blev præsenteret for sit andet gule kort af kampens dommer, døde alle forsøg på at mønstre et comeback fra gæsternes side.

Sejren betyder, at Slagelse fik pyntet på statistikken mod holdene i bunden af rækken. Nu har man hentet fire point i de fire kampe mod bundholdene. Hvad vigtigere er, så har man ved indgangen til vinterpausen skabt et hul på fire point ned til Brønshøj under nedrykningsstregen. 2. division genoptages efter planen med et lokalbrag den 14. marts mellem Næstved og Slagelse.