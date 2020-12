Thomas Rune har foreløbig fået nok af jobbet som fodboldtræner og vil i stedet hellige sig sine børn, sit privatliv og sin virksomhed. Han bliver derfor ikke cheftræner for det nye samarbejde mellem Herlufsholm og Næstved. Foto: John Ringstrøm

Rune tager en længere trænerpause

Sport Sjællandske - 22. december 2020 Af John Ringstrøm

I starten af november sagde Thomas Rune op som cheftræner for Herlufsholms fodboldkvinder i 1. divisions oprykningsspil.

Siden da har han ikke tænkt meget på fodbold, og heller ikke selv om samarbejdet mellem hans gamle klub og Næstved IF er under opsejling med håb om at redde kvindefodbolden i byen.

- Jeg har ikke rigtig haft behov for at tænke på fodbold, men heldigvis vises der stadig fodbold næsten konstant på tv. Men tiden går langsomt, siger Thomas Rune med et skævt smil, mens han tænker tilbage på tiden lige efter hans trænerafgang.

- Det har været en speciel og kaotisk tid. Efterveerne fra at jeg bare gerne ville føre de piger videre, træne og spille, til at jeg skulle aflevere mine ting stille og roligt og kigge fremad, har været svære. Det har været et ekstremt hårdt forløb. Det er irriterende, at der skal være småting bagefter. Jeg føler, jeg har gjort mit arbejde godt, konstaterer Thomas Rune, og indikerer dermed, at der stadig er noget mellemværende mellem klubben og ham.

Uanset hvad, er han færdig med træner-gerningen. Han er mæt.

- Siden jeg stoppede med træningen, som jeg var »semi-alene« om, har lysten været aftagende. Den er mere og mere faded ud. Og så fylder specielt mine børn og mit privatliv mere og mere i dagligdagen. Det opdager man først, når man stopper. Mens hele fodboldmaskinen kørte på højtryk hver dag, kunne jeg godt være i det, men pausen har fået mig til at indse, hvad jeg går glip af. Jeg har mine børn på halv tid og de skal ikke afleveres, når jeg har dem, fordi jeg skal afsted til fodbold fire gange om ugen.

Det har ellers ligget i kortene, at Rune skulle med i det nye samarbejde mellem Herlufsholm og Næstved og igen - som et oplagt valg - være cheftræner for det hold, han har ført frem til en foreløbig andenplads i oprykningsgruppen med dertilhørende adgang til kvalifikationsgruppen til kvindeligaen.

Men det bliver der ikke noget af.

- Håbet steg lidt i mig, da jeg begyndte at høre om samarbejdet. Men håbet om, at noget kunne blive godt, døde også i mig. Mit mål med det hele forsvandt. Følelsen i mig vendte. Jeg fik faktisk først tilbudt at fortsætte som cheftræner, men da jeg kørte derfra, kunne jeg mærke, at det ikke var mig. Jeg kunne ikke gå ind i det helhjertet, og så kom tvivlstilfældene, siger Thomas Rune.

Tilvalget af sine egne børn er ikke overraskende, men det må alligevel være mærkeligt at skulle sige farvel til sine andre »børn«, kvindeholdet, som i dagene efter hans opsigelse meldte sig ud af Herlufsholm i samlet flok.

- Det er absurd svært at sige nej. Der er mange forskellige følelser inde over. Men det er en naturlig skillevej, konstaterer han.

»Skilsmissen« med Herlufsholm var ikke sjov for Thomas Rune, og den sidder stadig i ham.

- En stor del af mit nej til det nye samarbejde er også, at vi skulle spille i Herlufsholm til foråret, indtil et samarbejde ville få grønt lys hos DBU og derefter ville kunne fortsætte i Næstved. Jeg kan ikke se mig selv i Herlufsholm igen. Der er ingen døre, der er lukket, men jeg føler mig ekstremt dårligt behandlet derude og jeg ville ikke kunne tage til træning i dårligt humør. Hvis jeg kom med 10 procents »dårligdom« til træning og kampe, ville det gå ud over pigerne, og holdet ville også blive dårligere, siger den nu tidligere kvindetræner, der ikke har nogen andre fodboldplaner for fremtiden.

- Ikke lige nu. Jeg har fået en god håndfuld tilbud, men der er ikke noget, der er relevant for mig lige nu. Det var det her - eller ikke noget, konstaterer Rune.

- Jeg håber, at det igen vil krible for at komme afsted som træner, jeg ved bare ikke hvornår. Jeg skal kunne have mig selv med i det. Lige nu er jeg fyldt op, siger Thomas Rune, som ovenikøbet døjer med en omgang corona-smitte for tiden.

- Jeg har været sløj en enkelt dag med slem influenza-lignende tilstand i sidste uge. Men tirsdag starter jeg arbejde igen. Og i dag kan jeg igen smage og lugte en lille bitte smule, siger den tidligere Herlufsholm-træner.