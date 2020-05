Katja Nielsen (th) og Ida Ditlevsen kan have taget deres sidste krammer som Herlufsholm-spillere, hvis ikke sæsonen i 1. division kommer i gang. De to stopper nemlig til sommer, og derfor må Majken Nørregaard (t.v.) se sig om efter nye holdkammerater. Foto: John Ringstrøm

Rune giver råd i ruden

- Vi er blevet spurgt af Kvindedivisionsforeningen, om vi er villige til at tilsidesætte en del af sommerferien, så vi eventuelt kan spille halvdelen af juli måned. Det har vi sagt ja til, men det kræver, at alle klubber siger ja, og vi selvfølgelig får grønt lys fra myndighedernes side, siger cheftræner Thomas Rune.

- I april lagde jeg løbeplaner ud til spillerne og nu mødes vi virtuelt på »Zoom«. Alle logger på og så har jeg nogle ønsker til, hvad de skal gøre. Det har været mest skadesforebyggende træning, for når vi kommer i gang igen, kan det blive ret intenst, siger Thomas Rune, der ikke har svært ved at styre de unge mennesker, som ellers nok er noget mere hjemmevant på sociale medier end cheftræneren.

- De tager enten iphone, ipad eller pc med i haven og så træner de 20-25 minutter på fuld tryk. Der er også musik til, og selvfølgelig er det sjovt. De vil også gerne snakke lidt, for der er jo en gensynsglæde, når de mødes på skærmen. Men de er hamrende seriøse. Jeg må ind i mellem spørge, om de kan høre mig, og så kommer der bare en tommelfinger i vejret, forklarer Rune med et smil.

Sydsjællænderne kom ind til slutspillet i 1. division med seks point, hvilket er fire færre end nummer ét, Næsby, og fire mere end FC Damsø, der ligger under nedrykningsstregen. Så der var vigtige kampe i sigte for Herlufsholm, der på sigt har et mål om at komme op i Kvindeligaen.