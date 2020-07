Roskilde vandt nedrykker-duel i Næstved

FC Roskilde har stort set camperet på sidstepladsen i 1. division hele sæsonen, og holdet fra domkirkebyen er allerede dømt til at spille 2. division i næste sæson. Samme skæbne er overgået Næstved, som typisk har været at finde lige over FC Roskilde i tabellen.

De to nedrykningsdømte mandskaber krydsede klinger, i noget der minder om verdens mest ligegyldige turneringskamp. Der var dog æren på spil for de to hold, og FC Roskildes træner Martin Jungsgaard havde inden kampen påpeget, at der også var en sum placeringspenge på spil, hvis man kunne overhale Næstved i tabellen.