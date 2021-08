Slagelse-træner Zouher Abdullatif måtte trække sine tropper lidt længere tilbage i de sidste 45 minutter efter det røde kort til Anders Kaiser (to fra venstre) i slutningen af 1. halvleg. Foto: Noah Thilemann

Rødt kort ændrede kampbilledet

Sport Sjællandske - 21. august 2021 kl. 17:05 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der var rigtig god energi på Slagelse B&I-holdet fra start, da det havde besøg af Vanløse i vestsjællændernes tredje hjemmekamp ud af sæsonens fire første kampe i 3. division.

Allerede i sjette minut lignede det et straffespark til værterne, da Mikkel Petersen blev skubbet i ryggen i straffesparksfeltet, men kampens dommer Jacob Kobberrød fløjtede ikke i den situation.

Dommeren havde i øvrigt en hovedrolle allerede før kampstart, da han sad fast i en fynsk motorvejskø, så de 166 fremmødte tilskuere måtte vente i yderligere et kvarter for at se noget fodbold.

Der blev heller ikke fløjtet Slagelses vej kort efter, men den var vist også fair nok, da Anders Kaiser fik et gult kort for at gå i ryggen på en modstander, langt efter et frispark var dømt. Reelt burde der i situationen før nok have været dømt et frispark til Marius Kryger, men fordelsreglen blev taget i brug.

Det gule kort skulle vise sig at blive dyrt for Kaiser, for kort før pausen fik han endnu et, da han uhæmmet og overilet gik ned i en eftertackling efter at have mistet bolden på midten af banen. En dum handling af Kaiser, der dermed er ude i minimum to kampe.

Han kan dermed sidde i karantæneboks en enkelt kamp mere med Marc Nielsen, der fik rødt kort i forrige udekamp mod Næsby.

Inden Anders Kaisers udvisning havde slagelseanerne dog spillet et brag af en kamp, selv om de på papiret var underdogs. Rasmus Grosen brændte en gigachance, da han sparkede et indlæg fra Marius Kryger på underkanten af overliggeren i helt fri position, og senere fik både Mikkel Petersen, igen Rasmus Grosen og midterforsvarer Tobias Hansen gode muligheder for at få puttet en bold ind bag Lasse Krogh i Vanløses mål.

Det havde ikke været helt skævt, hvis Salagelse var gået til pause foran 3-1 eller 4-1. Vanløse havde et enkelt farligt tilbud på et lumsk forsøg, som den fejlfrie målmand Sebastian Olsen fistede over til hjørnespark.

I 2. halvleg måtte vestsjællænderne naturligt nok forsvare mere med en mand i undertal og det gjorde de fremragende. Vanløse havde beskæmmende få oplagte scoringstilbud. Generelt var det kun, når Slagelses unge højreback Jonas Pedersen havde problemer med placeringen i forhold til lange bolde nede fra gæsternes bagerste kæde eller, når der kom hårde, flade indlæg fra højre, hvor Slagelses venstre back Nikodem Kowalski ellers spillede en fin kamp.

Fremadrettet var det logisk nok småt med Slagelse-chancer, men en enkelt eller to tilfældigheder kunne godt have givet den sejrsgivende scoring.

Omvendt havde Vanløses indskiftede Esaja La Cour en stor chance til sidst, som han skrabede over mål.

Der blev også givet Slagelse-debut til angriberen med det mundrette navn - Abdul Fadil Florian Wendyam Ouedraogo - der er kommet til fra en portugisisk 3. divisionsklub. Han kunne dog ikke gøre meget ved, at det endte 0-0, hvilket Abdullatifs tropper absolut kan tage positivt med videre.