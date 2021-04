Se billedserie Jacob Cilleborg Helsinghoff og holdkammeraterne fra Herlufsholm havde nok at gøre med at forsvare sig i hjemmekampen mod topholdet fra Ringsted. Da sidste fløjt lød efter 93 minutter, endte opgøret dog med en favoritsejr på 1-0 til gæsterne. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ringsteds tophold vandt spinkel sejr i Herlufsholm

Sport Sjællandske - 17. april 2021 Af Claus Rasmussen

Der var masser at glæde sig over på Ringsteds sjællandsseriehold lørdag eftermiddag. Solen skinnede. Anfører Lasse Green spillede sin kamp nummer 200. Og Martin Jensen spillede nummer ét.

Men bedst af alt, så fik topholdet alle tre point med fra besøget hos næsten-bundholdet Herlufsholm.

Ringsted vandt 1-0 på et mål af Nicolaj Kuno Larsen i det 68. minut efter flot forarbejde af debutanten Martin Jensen.

Gæsterne havde chancer til meget mere i den resterende del af kampen, men den enlige scoring var nok for træner Flemming Larsen.

- Man kan godt sige, at vi skal lukke kampen helt efter, vi kommer på 1-0. Men jeg er meget tilfreds, siger den erfarne træner.

- Vi spiller for langtsomt og nervøst i starten og får ikke spillet bredt nok, men i anden halvleg får vi mere tempo på. Og nu er vi i gang. Vi er ikke på 100 procent endnu, men det er jo også meget godt at vinde på 90 procent, siger Flemming Larsen med et glimt i øjet.

Ringsted-træneren havde forventet, at det defensivt indstillede Herlufsholm-hold ville svare igen med en større offensiv efter at være kommet bagud. Men HG'ernes debuterende træner Mikkel Bruun holdt sig til taktikken, og først i de sidste par minutter kommanderede han sin lange anfører Mads Bo Petersen helt frem i front for at skabe noget uro i luftrummet.

- Så længe vi kun er bagud 1-0, så er vi med i kampen. Og det eneste vi skal bruge er en dødbold eller en friløber..., siger Mikkel Bruun.

Sådan en var Herlufsholm da også lige ved at få, da Hector Ahlgren slap afsted mod mål i det 88. minut, men en vinkende linjedommer gjorde hurtigt en ende på værternes forhåbninger om en udligning.

Hector Ahlgren havde tidligere i kampen en store chance for at bringe Herlufsholm foran, men misbrugte. Det var han dog ikke ene om.

Både Martin Jensen, Casper Lehmann Nielsen og Emil Jørgensen havde fine muligheder for at cementere Ringsteds føring, men enten svigtede sigtekornet, eller også kom Herlufsholms travle keeper Rasmus Thorslund i vejen.

Altså slap Herlufsholm fra mødet med det ubesejrede tophold med et spinkelt nederlag, og det var Mikkel Bruun sådan set godt tilfreds med.

- Det var en gratis kamp for os. Hvis vi havde stjålet et point eller tre fra topholdet, så havde vi da ikke brokket os, men nu slap vi okay herfra. Spillerne leverede en fremragende indsats, og hvis vi kan levere på samme niveau resten af sæsonen, så er jeg meget fortrøstningsfuld, siger han.