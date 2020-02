Se billedserie Træner Dennis Jensen kunne glæde sig over, at Dianalund/Tersløse for anden kamp i træk formåede at vinde en lige forestilling. Denne gang blev Hvidovre besejret 21-20. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Rasmus Larsen blev dagens helt

Sport Sjællandske - 06. februar 2020

Rasmus Larsen blev den helt store helt, da han med under fem sekunder tilbage af kampen mod Hvidovre gjorde det til 21-20 i Dianalund/Tersløses favør.

De forudgående 59 minutter og 55 sekunder havde været en yderst afvekslende forestilling, hvor det havde bølget meget frem og tilbage.

DTH lagde ud som lyn og torden, men en 10-4-føring midtvejs i første halvleg var vekslet til 12-12 ved pausen.

Thomas Lüstermann havde virkelig taget godt fra i kampens indledning, men han dalede i niveau mod pausen. Da anden halvleg begyndte så det ud til, at tendensen fra første halvleg ville fortsætte. Dianalund/Tersløse havde stadig svært ved at løse Hvidovres 5-1-forsvar, og Lüstermann kæmpede med at finde redningerne igen.

DTHs ambitioner om en sejr blev heller ikke hjulpet på vej af et dommerpar, der umiddelbart havde lidt svært ved at finde en linje, som begge hold kunne acceptere. Det er en god tommelfingerregel, at når begge hold brokker sig, så er der et eller andet forkert.

Hjemmeholdet havde raget fem udvisninger til sig, før Hvidovre fik så meget som bare det andet gule kort i en kamp, der på ingen måde virkede hårdt spillet.

Det skabte naturlige frustrationer i Dianalund/Tersløse-lejren, men spillere og trænerteam skal dog have den ros, at frustrationerne blev lavet om til et flot comeback.

Fra at være nede med 13-16 kom man foran 19-17, og pludselig virkede en sejr indenfor rækkevidde.

Thomas Lüstermann tog atter godt fra i målet, men angrebsspillet var stadig udfordret, så det endte med at blive helt tæt mod slutningen.

Med 45 sekunder igen fik Hvidovre udlignet til 20-20, og så er vi tilbage ved indledningen og dagens mand i skysovs. Rasmus Larsen viste nemlig mod, da han med 10 sekunder igen havde travlt med at tage et frikast i stedet for at stille sig tilfreds med det ene point, jagtede han tydeligvis chancen for de to.

Det blev han belønnet for, og så kunne træner Dennis Jensen ellers finde det helt store smil frem i sekunderne efter sidste fløjt.

- Det var en rigtig fin sejr. Vi havde svært ved at løse Hvidvores 5-1-forsvar, så jeg vil rose vores eget forsvar og ikke mindst vores keeper for, at vi kom tilbage i kampen. Vi var trods alt nede med 13-16, så det var god moral, at vi kunne vende kampen igen, siger Dennis Jensen.