Slagelse B&I har for anden gang fået konstateret en spiller smittet med corona. Denne gang betyder det, at i alt fem mand ikke er med i onsdagens pokalkamp mod Lyngby. Foto: Thomas Olsen

Ramt af corona inden pokalbrag

Onsdag formiddag stod det klart, at oddsene for Ulrik Ballings mandskab er blevet endnu hårdere. Der er nemlig blevet konstateret et tilfælde af COVID-19 i spillertruppen. Derfor har den pågældende i sagens natur ikke mulighed for at deltage i onsdagens pokalkamp, og i kølvandet på den positive COVID-19-prøve er fire andre SBI-spillere gået i selvisolation, og de kan derfor heller ikke deltage i pokalkampen.