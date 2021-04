Rallykører i voldsom ulykke

- Line blev kørt til Viborg Sygehus til observation for hjernerystelse, og Kim blev kørt til Aalborg Universitetshospital. Det viste sig, at ryggen var brækket, og han er blevet opereret, fortæller Bjarne Sørensen.

- Ved præmieoverrækkelsen gik gassen noget af ballonen, for vi viste jo ikke, hvor alvorligt det var med Kim og Line. Vi gik i uvished, siger Bjarne Sørensen, der ærgrer sig over, at det voldsomme uheld kastede en mørk skygge over en ellers vellykket DM-åbning.